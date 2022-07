To, co předvedl v závěru prvního poločasu přípravného utkání Jankov - Olešník (1:4) Dominik Štěch, se jen tak nevidí. Vzal celou akci "na sebe" a zakončil ji ranou o tyč. Podívejte se na video. Zajímavá příprava potěšila oba trenéry. Hostující Přemysl Šroub (Katovice) chválil i soupeře: "Jankov se představil ve výborném světle. Byl nám důstojným soupeřem. V zápase, který měl dobré parametry, jsme byli lepší, ale vítězství nás stálo hodně sil. Museli jsme hrát naplno, zápas se mi líbil."

A domácí Petr Kadlec (Jankov) v úvodu přípravného období uvedl: "Pro nás to byla první příprava po dvou trénincích, kdy jsme se společně sešli, máme tady spoustu nových tváří. Na to, že do toho noví hráči šli v podstatě "z voleje" to nebylo vůbec špatné."