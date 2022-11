V sobotu odpoledne se fanoušci chystali naposledy v tomto kalendářním roce na Střelecký ostrov. Ne na výlet, ale na fotbal. Jejich plány překazil sníh. "My řešili počasí už dva dny," říká sportovní ředitel českobudějovického klubu Milan Čadek. V moderní době nestačí, aby se manažer podíval zkušeným okem k vodárenské věži…"Musíme pracovat s předpovědí počasí," přikyvuje a vlastně se tak ze sportovního ředitele stává i amatérský meteorolog. "My se na tu situaci připravovali," popisuje, co se dělo v klubu prakticky od čtvrtka večer. "Předpověď počasí na sobotu mluvila o sněhovém přívalu, to se potvrdilo."

A tak vedení klubu SK Dynamo České Budějovice udělalo všechny dostupné preventivní kroky k tomu, aby se zápas osmifinále MOL cupu mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové mohl odehrát. I přes veškerou snahu se to nepovedlo, stadion zůstal pod sněhovou peřinou. "V pátek v devět ráno jsme zapnuli topení," přibližuje Čadek konkrétní kroky. Každý prvoligový fotbalový stadion, a brzy se to bude týkat i druholigvých, musí mít k dispozici vyhřívání hrací plochy. Střelecký ostrov není výjimkou. "Zapnuli jsme topení na odtávání. To znamená na ten nejvyšší výkon," říká sportovní ředitel českobudějovického klubu: "Bohužel přívaly sněhu byly takové, že to nestačilo," řekl Čadek a v okamžiku, kdy ochotně odpovídal na naše dotazy, mu na hlavu padaly další sněhové vločky. "Přívaly sněhu pokračují."

Fotbal se hrát prostě nemohl. "Hřiště tolik vody nepobere. Sníh neodtává."

Ani teploty okolního vzduchu moc nenahrávaly, aby na hřiště mohla vyrazit technika. Měkký podklad byl hodně rozmáčený, míč by po něm možná hezky klouzal, ale kopačky by trávník poničily zásadně. "To je otázka výše sněhové pokrývky," vysvětluje Milan Čadek. Takže ani teplota třeba deset stupňů pod nulou a promrzlý terén by situaci nezachránily. "Sníh začíná odtávat při třech stupních nad nulou.Tuto teplotu ale musí mít povrch. V sedm hodin ráno bylo na ploše plus pět a půl stupně a pět centimetrů sněhu. Bohužel, nebylo v možnostech hřiště, aby sníh odtál."

Většinou konzultuje delegát, vyskytne-li se problém s hrací plochou, při ligových zápasech svůj názor s rozhodčími. Teď to ani nebylo třeba. Sudí do jihočeské metropole vlastně vůbec nedorazili. "Řešili jsme situaci se svazem, s panem Drobným, s delegáty, s Komisí rozhodčích Fotbalové asociace České republiky. Na stadion dorazil delegát, zkontroloval stav hrací plochy, udělal o něm zápis, vyfotil si hřiště, ale rozhodčí ani nepřijeli, nebylo to třeba."

A na stadionu nebyl ani fotbalový tým z Hradce Králové. "Telefonovali jsme do Hradce, tým jsme zastihli v půl deváté ráno padesát kilometrů od jeho stadionu," popisuje Čadek jak, kdy a kde se zprávu dozvěděl soupeř. Pro Hradecké to znamenalo najít nejbližší sjezd z dálnice, vrátit se zpátky domů a možná vyrazit na dokopnou…

A kdy se osmifinále MOL cupu odehraje? "Bohužel budeme muset počkat až po Novém roce," říká sportovní ředitel Dynama. "My mysleli, že bychom to odehráli příští víkend, Hradec Králové ale už má stanovený plán přípravy. Jeho tým od pondělí nastupuje na čtrnáctidenní dovolenou, pak bude mít meziblok přípravy, takže teď už to do konce roku odehrát nestihneme."

