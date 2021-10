Na dotazy Deníku velmi ochotně odpovídal Jan Mádl, který se svým organizačním týmem pomohl fotbalem vybrat pro nemocné děti za deset let úcythodný jeden milion korun.

Vy jste založili akci Pomáháme fotbalem, vzpomenete si ještě na první ročník?

Bylo to v roce 2007. Chtěl jsem tenkrát nějakým bohulibým způsobem využít kontaktů, které jsem měl díky bráchovi Jirkovi. Druhotný cíl byl prostřednictvím podobné akce přitáhnout více lidí v Českých Budějovicích na Dynamo a spojit to jako předzápas s ligovým utkáním Dynama. Což nám tenkrát vedení Dynama nedovolilo, a tak jsme první ročník udělali ve všední den, byla to středa, ku příležitosti premiéry filmu Gympl v Českých Budějovicích.

Pomáháme fotbalem. Akce generuje peníze pro nemocné dětiZdroj: Deník/ Radka Doležalová

Pro koho byly v prvním ročníku vygenerované peníze?

Peníze byly tenkrát pro dětský domov v Boršově. Další ročníky šly vybrané prostředky na dětské oddělení onkohematologie českobudějovické nemocnice a pár posledních ročníků také z části na centrum Arpida.

Přemlouvali jste osobnosti k účasti?

Pár osobností jsme samozřejmě museli přemlouvat. Někteří nám několikrát slíbili svou účast, ale ještě nikdy nepřijeli Každopádně musím říct, že se nám už od začátku osvědčila spolupráce s fotbalovým týmem osobností Real Top Praha.

Kolik se za ty roky vybralo peněz?

Během deseti ročníků jsme vybrali téměř jeden milion korun.

Ještě na akce navážete? Měl by sport pomáhat?

Když budeme mít čas, tak po třech vynechaných ročnících bychom mohli příští rok opět charitativní fotbalovou exhibici uspořádat. Myslím, že tenhle způsob pomoci je ideální. Lidé si užijí pěkný den se známými osobnostmi a zároveň přispějí na dobrou věc.