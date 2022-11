Fanoušci Dynama jeho fotbalový život mají navěky spojený s postupem do I. ligy. "Litvan tvrdý jako kámen," psal o něm dobový tisk.

Historické snímky z úspěšného návratu Dynama ČB do I. ligyZdroj: archiv Deníku, 110 let SK Dynamo ČBNa jaře roku 1985 ligu do Jihočeského kraje vrátili: Josef Jodl (34), Jaroslav Holý (28), Petr Skála (28), Roman Havlíček (28), Pavel Tobiáš (30), Dušan Kuba (30), Zdeněk Trněný (30), Jiří Kotrba (28), Jiří Koštel (23), Miroslav Kamiš (24), Jiří Němec (19), Jiří Orlíček (26), Václav Korejčík (28), Jiří Anderle (23), Miroslav Čížek (27), Jan Sanytrník (19), Radek Šíma (21) a Václav Litvan (24). Mužstvo vedl Karel Přenosil (zdroj: 100 let SK Dynamo ČB, autor: Zdeněk Zuntych).

Václav Litvan se narodil 6. února 1961. V I. československé lize odehrál 10 zápasů. Za Dynamo ČB v první a druhé lize odehrál celkem 48 duelů.

V nejvyšší federální soutěži dodnes příznivci Dynama Č. Budějovice vzpomínají na legendární vítězství 2:1 nad Bohemians Praha. Tehdy byli klokani československým vicemistrem. V sobotu 7. září 1985 Budějovičtí po dvou porážkách nastoupili v sestavě složené trenérem Karlem Přenosilem, který vrátil pod Černou věž ligu po předlouhých 47 rocích: Skála - Jurásek, Jodl, Anderle, Litvan – Kotrba, Čížek, Němec – Trněný, Urban (66. Orlíček, 87. Korejčík), Holý. Legendární kormidelník Bohemians Tomáš Pospíchal sázel na osvědčené harcovníky a reprezentanty: Borovička - Levý, Ondra, Marčík, Kukučka – Šajtar, Chaloupka, Koukal – Janečka (68. Škoda), Mičinec, Vandas (46. Vl. Hruška) (zdroj: Michal Průcha, SK Dynamo ČB).

Budějovičtí zaskočili klokany, nováček slavil první vítězství, senzace na jihu Čech – psaly noviny v titulcích po utkání 3. kola sezony 1985/86. Porážku favorita vidělo na Střeleckém ostrově více než šest a půl tisíce fanoušků. Václav Litvan, brousek, kterého si trenéři cenili pro důraz, byl u toho. Teď dobrovolně opustil svět, na setkání bývalých hráčů Dynama, které klub plánuje na listopad, už nedorazí…