České Budějovice – Stále jsme tady, pořád ještě žijeme.

Ivo Táborský v zápase Dynama s Hradcem atakuje hostujícího Filipa Klapku. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Tento vzkaz poslali do dalších klubů, ohrožených v I. lize sestupem, fotbalisté Dynama z páteční pozdně večerní předehrávky, v níž na domácím hřišti gólem Jakuba Hory porazili Hradec Králové 1:0.

A vyhráli zcela po zásluze, protože po většinu času byli jednoznačně lepším a daleko aktivnějším mužstvem. „Podařilo se nám splnit to, co jsme si předsevzali, to jest porazit Hradec Králové, konkurenta v boji o záchranu," vyzdvihl trenér Pavol Švantner a hráče za odvedený výkon pochválil. „S výjimkou začátku utkání, který byl z obou stran logicky hodně opatrný, jsme stále více získávali územní převahu a tu jsme těsně před půlí korunovali i vedoucí brankou," konstatoval trenér Dynama.

Jednu výhradu nicméně ke hře vítězného týmu měl. „Měli jsme proměnit některou ze svých možností a vstřelit druhý gól. O našem zaslouženém vítězství mělo být jasno dřív. A snad mou i říct, že naše výhra mohla být vyšší," usoudil budějovický kouč.

„Nicméně hráčům patří poděkování, protože toto utkání, na psychiku jistě hodně náročné, zvládli na jedničku," ocenil Pavol Švantner

Přestože Hradec Králové se představil na jihu Čech v nepříliš lichotivém světle a jeho hráči skoro celý zápas tahali za kratší konec provazu, tři body pro Dynamo byly v ohrožení až do konce. Stačila jediná chybička, jediný gól. K němu byl Hradec nejblíž ke konci první půlhodiny, kdy se zleva řítil na bránu Dynama v sólovém nájezdu Štěpán, gólman Daněk ale v pravou chvíli vyběhl a skvěle zasáhl.

To byl hodně důležitý zákrok budějovického gólmana, důležitý moment veledůležitého utkání a pro hosty veliká smůla, nijak to ale neumenšilo velké zklamání, které hradečtí fotbalisté svému trenérovi připravili. Luboš Prokopec se tím po zápase nijak netajil. „My tady chtěli hrát úplně jinak. Zvlášť v první půli jsme byli všude druzí, tu jsme prospali. Prohrávali jsme většinu osobních soubojů, nedokázali jsme udržet míč v kombinaci, nebyli jsme vůbec přímočaří a za celý zápas jsme prakticky nevystřelili na bránu. S takovým výkonem jsme nemohli pomýšlet na to, že tady získáme body," uznal Prokopec, dle něhož na jih Čech přitom jeho svěřenci jeli s naprosto jinými úkoly. „Chtěli jsme hrát úplně jinak. Chtěli jsme být aktivní a nepříjemní, chtěli jsme presovat a já teď, bezprostředně po utkání, žádné vysvětlení pro předvedený výkon prostě nemám," smutně krčil Prokopec rameny.

Boj o záchranu prý ale Hradec Králové v žádném případě nevzdává. „Máme před sebou ještě tři zápasy a v nich se pokusíme získat co nejvíc bodů," ujistil hradecký kouč.

Stejně situaci na spodku tabulky, byť ta je pro budějovický celek ještě svízelnější, než do jaké se pro prohře v Č. Budějovicích dostal Hradec, vidí i trenéři Dynama. „Pořád ještě žijeme, šanci ještě máme. Musíme ale pokračovat v tom, co jsme předvedli proti Hradci," zdůraznil Pavol Švantner, jenž na jaře spolu s Martinem Vozábalem tým Dynama v lize vede. „Vítězstvím s Hradcem jsme se nadechli, oživili naději a budeme bojovat do konce."

Jenže to znamená vyhrávat i venku. A to hned v příštím kole v Edenu se Slavií.





Minuty ze Střeleckého ostrova





2. Hora zachytil nepřesný Lindrův odkop, sklepl si míč hrudí a hledal ve vápně Linharta, k tomu ale míč obrana hostí nepustila.

7. Po faulu na Linharta na straně velkého vápna hostí zkusil Sandro z přímého kopu z úhlu zaskočit Lindra, hradecký gólman ošemetnou střelu vyboxoval na roh.

12. Linhart výborně utekl podél levé lajny Jánošíkovi a ideálně posunul míč do vápna na Benáta, tomu však stačil jeden z vracejících se obránců míč skluzem vypíchnout na roh.

17. Hadaščok si dobře zaběhl za domácí zadáky a řítil se zprava sám na Daňka v budějovické bráně, v poslední chvíli mu ale vracející se Hanzlík stačil balon vypíchnout.

21. Po závaru ve vápně hlavičkoval zblízka Linhart, brankář Lindr ale míč srazil na roh.

25. Schwarz před vápnem zahákl Táborského, jenže z nařízeného přímého kopu Hora napálil míč jen do hradecké zdi.

26. Obrovská šance hostí! Štěpán běžel sám na bránu Dynama,Daněk ale včas vyběhl a pádem pod nohy vyrazil míč na roh.

31. Po Sandrově přetaženém centru hlavičkoval Táborský „koníčkem", Lindr však byl pozorný.

42. Aktivně hrající Hora zatáhl míč k vápnu hostí, posunul ho vlevo na Sandra, jenž místo střely ho přiťukl zpět Horovi, jenž už v pohodě balon uklidil do odkryté brány – 1:0.

62. Po trestném kopu potáhl míč z rohu vápna do středu vápna Rýdel a tvrdě vypálil, branku hostí ale překopl. Stejně zakončil i pár vteřin nato i trestný kop zpoza vápna.

65. Linhart našel na druhé straně vápna volného Javorka, ten ale váhal se střelou tak dlouho, až ho obrana hostí stačila zblokovat.

67. Sandro, jenž byl v zápase hodně aktivní, se proháčkoval do vápna, z osmi metrů však překopl.

71. Linhart ve vápně Hradce vybojoval míč, dal ho pod sebe na Táborského, jenž ale pálil těsně vedle vzdálenější tyče do zámezí.

88. Daněk neudržel kluzký míč, vše ale okamžitě napravil.