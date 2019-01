České Budějovice, Rudolfov – Nemanice lákají ofenzivní typy. Zkraje jara posílil kádr účastníka I.B další technický fotbalista: Miroslav Novotný.

Jarní posila z Rudolfova Miroslav Novotný dal jediný gól fotbalistů Nemanic, kteří podlehli Velešínu. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Co na tom, že z plánovaného hostování byl nakonec přestup… Novotný naskočil ve druhém jarním kole do utkání s Kaplicí B (1:1).



Jak jste si užil první zápas za Nemanice? Jaké si z něj odnášíte zážitky a dojmy?



Byl to docela náročný zápas. Počasí nic moc a terén docela těžký.



Jste typ, který na hřišti pookřeje, když je hezky? V zimě vás fotbal tolik nebaví?



Ano, mám raději, když je hezky a člověk se může fotbalem pobavit. Když si můžete balon lépe dát. Tentokrát to byl fotbal plný soubojů. Určitě jsme chtěli jít za vítězstvím, škoda některých neproměněných šancí.



Vedli jste, měli jste ke třem bodům blíže než soupeř…



Taky se mi zdálo, ale některé věci jsme nedotáhli, nevyšly nám. Kaplice dala ze dvou šancí jeden gól. Víc k tomu snad není, co dodat.



Co říct k vašemu angažmá? Kromě toho, že už jste měl nakročeno do Nemanic dřív…



Je to druhý pokus. Nebo možná už třetí? Tehdy jsem šel nakonec hrát do Borovan, kde trénoval Ivo Schuster a vzal si mě s sebou. Prožili jsme tam docela hezké časy. Povedlo se nám postoupit z I.B do I.A třídy, kde už to bylo přece jen těžší a přestalo se nám dařit. Pak jsem byl chvíli na Rudolfově a teď jsem se konečně dostal do Nemanic. Chtělo to změnu.



Za sebou prý máte fotbalovou pauzu. Je to tak?



Lehkou… Tři čtvrtě roku? Ale občas jsem si na Rudolfově kopl za béčko, občas odehrál nějakou minutu v áčku.



Proč jste nehrál pravidelně?



Dá se říct, že přišly nějaké osobní a životní trable, takže jsem měl jiné myšlenky než na fotbal. Nebylo to k tomu.



Teď jste ale rád, že se Nemanice s Rudolfovem dohodly?



Jsem rád, určitě. V Nemanicích je skvělá parta, dobří lidé, se kterými si zahrajeme hezký fotbal.



Na jarní premiéře v Malontech jste se byl alespoň podívat?



Nebyl, bohužel, nemohl jsem. Přišel jsem až hrát s Kaplicí, s týmem jsem ale absolvoval část zimní přípravy. Na hřišti nám to v přípravě šlo výborně, rozuměli jsme si, byl jsem moc spokojen. Pravda, s Kaplicí to bylo těžší. Nehráli jsme úplně tak, jak bychom si představovali. Ale jistě přijdou lepší zápasy, ve kterých získáme tři body!



Jaké cíle mají Nemanice v jarní I.B třídě?



Získat co nejvíce bodů a dostat se v tabulce co nejvýš.



Stihl jste se na Rudolfově rozloučit se spoluhráči?



Zatím ne. Uvidíme, jak se to vyvine. Snad se to někdy podaří, že uspořádáme nějakou akci… Samozřejmě rád se zajdu na kluky podívat a zafandit, podpořit je. Přeji jim, aby se jim taky dařilo co nejlépe.