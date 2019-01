České Budějovice – Do přípravy Dynama se v úterý zapojili už i oba avizovaní Brazilci.

Do přípravy Dynama se zapojil i Martin Held, jenž byl na jaře na hostování v Písku.

„Limu si v Dynamu pamatuji z turnaje ve Včelnici, kdy tam já byl se Slavií. Funkcionářům Slavie jsem tehdy řekl, ať okamžitě udělali vše pro to, aby skončil ve Slavii," vzpomínal trenér František Cipro. „Bavíme se však o Limovi před třemi či kolika lety, jak je na tom teď, to uvidíme. Kdyby ale hrál tak, jako tehdy ve Včelnici, určitě by nám tu hodně věcí vyřešil," dodal trenér Dynama.

Právě Lima doporučil, aby si Dynamo vyzkoušelo i jeho kamaráda Cesara Rodriguese. „To je útočník a Lima ho hrozně moc chválil. Tak uvidíme," krčil Cipro rameny.

Na tréninku se v úterý hlásil i záložník Jakub Pešek, jenž v Dynamu byl na hostování ze Sparty už v minulé sezoně.

Fotbalisté Dynama se chystají v rámci přípravy i na kolech a se stany na Třeboňsko. „Akorát čekáme, až bude trochu lepší počasí," vraštil čelo trenér Cipro.

Chmelo i ve Zlíně výsledky Dynama sledoval





České Budějovice – S fotbalem pětadvacetiletý Rastislav Chmelo začínal jako žák v Lokomotivě Košice, ještě jako dorostenec hrál rok na Kypru, v dvaadvaceti letech z Košic odešel do HfK Olomouc a před dvěma roky přestoupil do Dynama. Minulou sezonu byl na hostování ve Zlíně.

Jak byste své jednoroční působení ve Zlíně zhodnotil?

Na podzim určitě kladně. Dařilo se nám, akorát poslední zápasy doma nám ideálně nevyšly. Do jara jsme šli s cílem skončit do třetího místa, anebo to ještě zkusit se poprat o postup. Což nám vyšlo, a to hlavně proto, že jsme začali na jaře super a vyhráli sedm zápasů v řadě.

Počítali jste ve Zlíně s tím, že byste mohli postupovat i ze třetího či čtvrtého místa?

Byla to možnost, o které jsme věděli. Věděli jsme, že Varnsdorf nemá stadion, že prostě nesplňuje kritéria pro první ligu. Proto jsme taky měli od vedení za cíl skončit do třetího místa. Pár kol jsme dokonce byli i druzí. Za cíl ale bylo skončit nejhůř třetí, a to jsme splnili.

A jak se dařilo vám osobně?

Na podzim jsem hrál pravidelně, v zimě jsem však na dva týdny vypadl s výronem, a to mě přibrzdilo.

Sledoval jste aspoň po očku i ligové trápení Dynama?

Samozřejmě, že mě zajímalo, jak se jim daří. Každý týden jsem zjišťoval, jak Budějovice hrály.

A co jste říkal tomu, že na jaře vaši bývalí spoluhráči uhráli jen čtyři body?

Jak je vidět, ve fotbale je všechno možné…

Jak to s vámi vůbec vypadá? Zlín na vás prý má opci?

Na tuhle otázku bych raději odpovídal později. Vše je teprve v jednání a uvidíme, jak to dopadne. Opce je a Zlín by mě chtěl koupit, záleží ale na sumě a dalších okolnostech. Mně prostě hostování ve Zlíně skončilo a začínám letní přípravu tady. Co bude dál, to ani já teď ještě nevím.





Held se chce prosadit do kádru





Do letní přípravy Dynama se v neděli hlásil i 19letý útočník Martin Held, jenž byl na jaře na hostování v třetiligovém Pís­ku.

Fanoušci u Otavy na vás budou asi vzpomínat v dobrém. Na Admiře jste dal gól, který rozhodl o záchraně ve třetí lize.

Samozřejmě, že jsem za ten gól byl moc rád, hlavně jsme ale všichni v Písku byli rádi, že se nám jaro tak vydařilo. Nešlo jen o ten můj gól a zápas na Admiře, ale o tu práci předtím, kterou jsme v Písku odváděli. Že se liga v Písku zachránila, to byla pro nás všechny ta nejlepší odměna. Jsem totiž přesvědčen, že do Písku třetí liga patří. Jak zázemím, tak vším v klubu.

A co ten gól, který rozhodl?

Jak i trenér Prášil říkal, já na ten gól čekal dlouho a těší mě, že mi to tam padlo právě v tak důležitém zápase.

Když jste v zimě do Písku šel, byl tým v tabulce předposlední a na nesestupové příčky ztrácel jedenáct bodů. Věřil jste, že byste se ještě mohli zachránit?

Už když jsem přicházel, lidi z vedení mi tam říkali, že cílem je záchrana, že udělají maximum a že i se mnou počítají, že jim pomůžu. To odhodlání bylo cítit. Já osobně byl rád, že jsem si třetí ligu mohl zahrát a že i k té záchraně jsem snad přispěl.

Zahrál jste si docela dost, čekal jste, že budete mít tolik šancí?

Zpočátku to bylo pro mě těžké. Věděl jsem, že přišel Míra Slepička, to je hodně zkušený a kvalitní forvard. Ale myslím si, že jsem svou šanci, jak se říká, chytil za pačesy. Opravdu jsem neodehrál málo zápasů a jsem rád, že se mi některé z nich i podařily.

Půlročního hostování v Písku tudíž nelitujete?

V žádném případě. Jsem rád, že jsem na hostování tam šel. Třetí liga je víc než liga juniorů. Věřím, že mi to v mé kariéře pomůže nahoru.

Co Slepička? Jak se vám s ním hrálo?

Rychle jsme se skamarádili, je to super hráč i super člověk. Fotbalově je někde úplně jinde než já. Přesto si nemyslím, že my všichni kolem něj jsme byli jen kompars, i my mu pomáhali k jeho výkonům a hlavně k výkonům celého mužstva.

Teď jdete do přípravy v Dynamu, s jakým přáním?

I kvůli tomu, abych šel fotbalově nahoru a dostal se i do přípravy v Dynamu, jsem do Písku šel. Povedlo se mi to a teď budu makat, aby to v Dynamu neskončilo jen u přípravy, ale abych tady mohl pokračovat i ve druhé lize.

Dynamo až neskutečně omládlo, co na to říkáte?

Pro nás mladé je to plus, že po sestupu chce trenér dávat šanci nám mladým. I naším cílem ale je, aby se Dynamo zase rychle do ligy vrátilo.

V Písku se dali slyšet, že když se nechytíte v Dynamu, že vás rádi zase přivítají. Co vy na to?

Jsem za to rád a nebránil bych se tomu. Teď jsem ale tady, jsem tu doma, v Dynamu jsem vyrůstal. Abych se tu prosadil, je moje priorita.





Aktuální kádr Dynama





Jak Deník uvedl, v Dynamu na zahájení přípravy z jarního kádru chybělo 14 (!) hráčů. Jak tudíž současný tým Dynama vypadá?

Zůstali: Křížek, Hajdušek, Novák, Dvořák, Funda, Benát, Hála, Řezáč, Kalod a Linhart.

Nově: Hric (z Táborska), Jurdík, Pešek (na hostování ze Sparya), Chmelo, Wermke, Held (návraty z hostování ve Zlíně, Mostu a Písku), Havel, Bálek, Vaněk (z dorostu), Jenne (z juniorky), Kadula (po zranění), Lima, Rodrigues (oba na zkoušku).