Fotbalový klub Bavorov slaví historický postup do I. A třídy, což je pro místní fanoušky obrovský úspěch. Klíčovou postavou týmu je Jiří Funda, který má za sebou prvoligovou kariéru a reprezentaci ČR v mládežnických výběrech. Jak se tým připravuje na novou sezónu a jaké jsou jejich ambice?

Postupové oslavy v Bavorově. Medaile předával šéf krajského svazu Tomáš Pintér | Video: Deník/ Kamil Jáša

Fotbalové slavnosti na mnoha místech regionu. Vyjmenovat všechna místa, kde slavilo, snad ani nejde. Fotbalisté dokážou oslavit vítězství, umí také rozebrat sezonu, která se třeba nepovedla.

Bavorov poprvé v historii postoupil do I. A třídy. Tahounem týmu byl Jiří Funda. Má prvoligovou minulost, reprezentoval ČR v mládežnických výběrech. "Sezona byla výborná pro celý klub, před jejím začátkem jsme si tohle přáli a naštěstí se nám to povedlo. Cesta byla trnitá a dlouhá, ale zvládli jsme to. Jsem za to rád."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jiří Funda už teď přemýšlí nad tím, jak bude vypadat Bavorov po prázdninách: "Sami ještě nevíme. Určitě bychom v I. A chtěli hrát důstojnou roli a doufám, že se budeme držet v poklidném středu tabulky."

Hrával v Dynamu ČB, kopal v dresu Hradce Králové. Teď působí tam, kde je jeho srdce. Tým trénuje jeho tatínek a Jiří Funda kope skvěle. "Jsem hrozně rád, že hrajeme kombinačně a snažíme se hrát po zemi. Myslím si, že fotbal se tady teď líbí." To je pravda. Fanoušci jsou ze sezony nadšení.

V Bavorově umí dobře fotbal a dokážou i fotbalové oslavy. "Ty nám jdou asi ze všeho nejlíp," rozesmál se Jiří Funda. Podívejte se na video u tohoto článku, radost z fotbalu je v Bavorově, kde nedávno oslavili 100. narozeniny klubu, na první pohled evidentní. "Parta je tady skvělá, to nám v té I. A třídě bude hodně pomáhat. Je to prostě Bavorov. Srdce tady máme všichni a když nám to nejde fotbalově, tak to umíme vzít bojovně."