České Budějovice – Fotbalisté Dynama do jarní části první ligy vstoupili v sobotu večer na chlup stejně špatně jako v zimní přípravě do Tipsport ligy.

To v Praze s Duklou dostali půl tuctu gólů a se stejným přídělem branek jeli také v sobotu z Plzně.

Přitom hráči Dynama si docela věřili. V generálce v Teplicích totiž před týdnem zvítězili 3:1 a tím získali potřebné sebevědomí. „Pokud bychom podali podobný výkon, mohla by Plzeň s námi mít problémy. Do zápasu s velkým favoritem půjdeme s tím, že ho budeme chtít i na jeho hřišti co nejvíc potrápit," ujišťoval nový kapitán týmu Jiří Kladrubský.

Jak se ale v zápase samotném ukázalo, bylo to bohužel jen zbožné přání…

Plzeň totiž od začátku hosty jednoznačně přehrávala. Už v první minutě se Mahmutovič protlačil do velké šance, pálil ale vedle. Pět minut nato už to ale bylo 1:0, když Rajtoralovu nahrávku pod sebe zužitkoval zblízka Petržela – 1:0. „Dejte jim bůra," skandovali v ochozech natěšení fanoušci. Plzeň dál Jihočechy mačkala, měla drtivou převahu, ale Křížek v bráně si do půle podruhé sáhl na míč vlastně až při druhém gólu… Mahmutovič ze slibné pozice totiž překopl a pak Pilař netrefil odkrytou bránu.

Těsně před půlí ale po zpětné přihrávce Mahmutoviče Kolář pohodlně zvýšil na 0:2. „Ten gól mi nejvíc vadí, gól do kabin je vždy nepříjemný. To jsme měli udržet," mrzelo trenéra Luboše Urbana. „Stejně tak mě mrzí gól z kabin na 3:0, kdy Jirka Kladrubský ztratil zbytečně balon. Potom už domácí excelovali," konstatoval smutně budějovický kouč.

Plzeň hosty přehrávala už v první půli, přesto se zhruba po první půlhodině zdálo, že by se hráči Dynama mohli pokusit s nejtěsnějším vedením domácích něco udělat. ještě za stavu 1:0 se po narážečce s Benátem totiž Škoda řítil sám na bránu, jenže pomezní rozhodčí zvedl praporek – ale jak televizní záznam odhalil, ofsajd to nebyl ani náhodou… A ve 38. minutě si do vápna naběhl Varadi, jemuž míč v poslední chvíli ukopl ve skluzu na roh Limberský.

Po gólu na 2:0 se ale zápas už změnil ve hru kočky s myší… „Jsme rádi, že se nám vstup do sezony podařil," pochvaloval si plzeňský lodivod Miroslav Koubek. „Navíc se to povedlo výkonem, na kterém nemohu hledat moc nedostatků. Neberu to ale tak, že jsme tím soupeřům vyslali nějaký signál, my si hledíme jen sami sebe. Při vší úctě k Budějovicím víme, že přijdou těžší zápasy. Proto vítězství nepřeceňuji," dodal trenér Viktorie.

Jeho svěřenci si po poločase zápas vychutnávali a krásnými góly skóre navyšovali. V 53. minutě Mahmutovič po Pilařově vybídnutí do prázdné brány dal na 3:0. Krátce nato se Rajtoral skvěle uvolnil a z úhlu z rohu malého vápna poslal dělovkou míč pod břevno na 4:0. O pár minut později Vaněk z přímého kopu střelou přes zeď splnil přání diváků a zaokrouhli skóre na potupného „bůra"… Zdálo se, že mu to trošku usnadnil Janotka tím, že se zdi sehnul. „Já si nemyslím, že by někdo uhnul. My to tak kopat na tréninku zkoušíme," líčil svou technickou ránu Ondřej Vaněk.

Po pátém gólu Plzeň přece jen trošku zvolnila, přesto si její hráči ještě několik šancí připravili a dali i vyniknout Křížkovi, v 90. min. ale ještě debakl Dynama parádním volejem završil Tomáš Hořava. „Řekl bych, že Budějovice přijely s velkým respektem a bylo jen otázkou času, kdy my ty góly dáme," poznamenal střelec šesté branky Viktorie.

„Nestihli jsme začátek a dostali hloupý gól ještě do půle. V kabině jsme si řekli, že to už po pauze nesmíme dopustit, ale stal se opak. Pak už se to vezlo a nedokázali jsme to vůbec zastavit," smutnil mladý útočník Zdeněk Linhart, po utkání v televizním hlasování fanoušky zvolený nejlepším hráčem Dynama. Asi právem, po půli byl hodně aktivní.

„Hodnotí se to těžce, byl to výprask. Nechtěli jsme to otvírat, ale po gólu do kabin se nám to rozpadlo. Nakonec to byl koncert domácích, my jim to ale usnadnili," smutnil trenér Urban. „My se ale i z takových přídělů vždycky dokážeme oklepat. Garantuji, že doma v sobotu proti Brnu to bude jiný tým," ujistil.





Viktoria Plzeň – Dynamo ČB 6:0 (2:0)





Branky: 6. Petržela, 43. Kolář, 52. Mahmutovič, 57. Rajtoral, 61. Vaněk, 90. Hořava. ŽK: Novák, Škoda (ČB). Diváci: 10.217. Rozhodčí: Příhoda – Hock, Vlasjuk.

Plzeň: Kozáčik – Rajtoral, Hubník, Procházka, Limberský – Vaněk (71. Horváth), Hrošovský – Petržela, Kolář (75. Hořava), Pilař – Mahmutovič (77. Chramosta). Trenér: Miroslav Koubek.

Dynamo ČB: Křížek – Janotka, Lengyel, Novák, Hanzlík – Benát, Kladrubský (84. Hála) – Varadi, Škoda, Linhart – Kalod (67. Funda). Trenér: Luboš Urban.