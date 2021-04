Slova generálního sekretáře FAČR rezonují ve většině jihočeských klubů. „Na to, aby se soutěže daly uzavřít, potřebujeme dohrát podzim, podle mě na to termíny jsou,“ myslí si předseda TJ Malše Roudné Libor Šolc. Roudenští hrají I. A třídu.

„Je ale potřeba si uvědomit, že dohrát se vzhledem k případným postupům a sestupům musí také divize a Česká fotbalová liga, u té si dokážu představit systém středa – sobota, ale zápasů na dohrání tam je víc.“

Podle Šolce hráči v krajských soutěžích mohou „podzim“ dorazit. „Pět nebo šest kol zvládnou určitě, to de dá.“ Předseda roudenského klubu nabízí i praktický pohled. „Hráči budou radši bojovat o body, než aby hráli přípravy.“

Pokud by se fotbalistům v krajských soutěžích vzhledem k epidemické situaci nepodařilo už ani jednou kopnout do balonu, nebylo by to dobré řešení. „Je třeba, aby nějaký sportovní základ konečné tabulky měly.“