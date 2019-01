Českobudějovicko – Fotbalový okresní přebor má nového lídra. Rudolfov B poprvé na podzim klopýtl a přenechal první místo Nové Vsi.

N. HODĚJOVICE – TÝN B 1:1 (1:1) – Z množství šancí padly oba góly už v prvním poločase. Ve 37. min. hosté získali míč ve středu hřiště a z rychlého protiútoku je Bicek dostal do vedení. Ve 40. min. vyrovnal z vápna důrazný Lojka. Domácí bojovali, chtěli vyhrát, ale s produktivitou byli na štíru. Týnští byli o poznání efektivnější, svou příležitost využili a odvezli si bod. Před 40 diváky pískal rozhodčí Aibl, karty z N. Hodějovic nehlášeny.

HRDĚJOVICE B – BAVOROVICE B 5: 1 (1:1) – Domácí zahájili zápas mírnou převahou, ale z gólu se jako první radovali v 18. min. hosté. Pospíšilův přímý kop brankář Hondlík bravurně chytil, jenže v rozehrávce vzápětí chyboval Beran, míče se zmocnil zkušený Kuchař a šanci s přehledem proměnil, 0:1. Domácím se podařilo srovnat skóre po půlhodině hry, kdy se po rohu prosadil Pražský. Další dvě slibné příležitosti domácí nevyužili, a tak se do kabin šlo za nerozhodného stavu. Druhý poločas již byl zcela v režii Hrdějovic. Hned ve 49. min. po autovém vhazování Vaniš předložil míč Ta Sy a ten povedenou střelou k tyči poslal domácí do vedení. O čtyři minuty později Suchan vtipnou uličkou vyslal na zteč Berana, jenž své sólo bezpečně proměnil, 3:1. Hosté pak odpadli. Pražský nastřelil tyč, tentýž hráč v 64. min. spálil další šanci. Lépe si vedl v 70. min. Suchan, jenž tvrdou střelou překonal Nováčka. Hned z rozehrávky dali domácí výsledku konečnou podobu, spolupráci se Suchanem Pražský zakončoval do prázdné branky, a zpečetil tím první domácí výhru Hrdějovic B v sezoně. Před 30 diváků pískal rozhodčí Džuba. ŽK 3:0.

HLUBOKÁ B – LOKO ČB B 0:1 (0:1) – Domácí fotbalisté prodloužili sérii neúspěchů, a to hlavně vinou špatné produktivity. V první půli neproměnili své šance Jonáš, Tůma ani Hrdý, a tak přišel trest, když po rohu hostů se prosadil Baloun. Jak se ukázalo, tento gól rozhodl celý zápas. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, brankář hostů Kuruc čaroval. Hlubocké béčko vypisuje konkurz na střelce… Pískal Feitl. ŽK 1:0. ČK 0:1 (65. Skála). Diváci: 20.

N. VES – H. STROPNICE 3:2 (0:1) – Aktivnější domácí po deseti minutách marně reklamovali dva zákroky na kanonýra Boháče jako penaltové. V 18. min. se dostali do velké šance hosté. Brankář Marek minul míč, Mikl měl na kopačce gól, ale na brankové čáře hasil požár Janeček! Za chvíli Labaj trefil na druhé straně břevno. První branka padla po půlhodině hry, kdy hosté házeli na půlce aut. Kohout vyrobil velkou minelu, na kterou navázal gólman Marek, jenž prudkou střelu neudržel, a z dorážky Šedivý poslal Hraničář do vedení. Po změně stran nováček soutěže hned z první akce vyrovnal. Boháč dostal míč do běhu, ustál souboj s brankářem a uklidil balon do sítě. Domácí Holý z vápna minul odkrytou bránu, v další šanci zaváhal Salivar, naopak hosté udeřili po úniku Mikla a znovu vedli. Nová Ves zareagovala rychle a v 67. min. vyrovnal Boháč z penalty, nařízené za Horníkův faul na Blábolila. V 75. min. hostující Šedivý poslal míč do břevna, z protiútoku zahrozil Procházka. Domácí strhli vítězství na svoji stranu v 89. min., kdy pěkně zakombinovali útočníci Boháč s Procházkou a druhý jmenovaný se trefil k tyči. Pískal rozhodčí Vejčík. ŽK 2:2. Přihlíželo 65 diváků.

JANKOV / DUBNÉ – RUDOLFOV B 1:0 (0:0) – Favorit byl jasně daný – do Dubného přijel dosavadní lídr okresního přeboru, který v sezoně ještě neprohrál. Za domácí nastoupila nejmladší útočná dvojice v soutěži, teprve šestnáctiletí Hejda s Jirkovským (první z nich měl navíc v nohou dopolední zápas za áčko). V prvním poločase byli blíže ke vstřelení branky hosté – Jankov nepřesně rozehrál a zachránila jej tyč. Ve druhé půli měli domácí územní převahu. Otevřít skóre mohl Hejda, jenž ve slibné příležitosti z vápna přestřelil. Zápas rozhodla 85. minuta: Hejda našel Šindeláře a ten zblízka dal jediný gól utkání. Společný tým Jankova a Dubného se může chlubit důslednou defenzivou, díky které potřetí za sebou nedostal ani gól. Řídil rozhodčí Škuthan. ŽK 1:3. Diváci: 30.

MLADÉ – PLANÁ 1:2 (0:1) – Už v 5. min. po Fujdiarově centru Petscher ranou z voleje nechal vyniknout 16letého Jakovljeviče v domácí brance. Hosté hráli jednoduše a dlouhými balony za mládské beky dělali domácím velké problémi. A v 7. min. po dlouhém výkopu brankáře Kölbla utekl Balogh a dal na 0:1. Mládští se probrali až po dvaceti minutách a ve 21. min. Schuster zpětnou přihrávkou vyzval ke střele Šťastného, po jehož pokusu dorážel Tondr, branku však překopl. Krátce nato po Kudlatově centru Šťastný hlavou trefil břevno plánské brány. Vzápětí Pařízkovu střelu tečoval Szojka vedle bezmocného Kölbla, míč ale šel vedle hostující svatyně. Těsně před půlí napřáhl zdálky plánský Sodomka a míč olízl břevno mládské branky. Od břevna se v 54. min. odrazila i dělovka veterána Fujdiara. Gól ale dali domácí: v 73. min. po po dlouhém Tondrově autu přiklepl Szojka Lerchovi, jenž „angličanem" vyrovnal. Domácí pak mohutně tlačili, ránu Schustera ale Kolbl vyrazil a vzápětí po rohu Szojkovu pumelici z prázdné brány vyhlavičkoval Turek. Tři body si ale vezla Planá, když minutu před koncem Křemen poslal z přímého kopu míč přes zeď nechytatelně – 1:2. Byl to krásný gól, domácí se ale hodně zlobili, faul se dle nich totiž pískat neměl… Ještě v nastavení mohl vyrovnat Tondr, zblízka ale překopl. Rozhodčí Hučík. ŽK 0:1. Sledovalo 70 diváků.

OLEŠNICE – ČT. DVORY B 0:5 (0:2) – Domácí tým má za sebou nejhorší podzimní zápas. Ráz utkání určila hned úvodní minuta, v níž Olešnice udělala hrubou chybu a pykala za ni gólem. Ze svého stínu pak už nedokázala vystoupit, trenér Martin Havel sledoval trápení svého týmu: „Hráli jsme lehkovážně, bez nápadu, bez viditelné snahy alespoň se pokusit zápas otočit," láteřil. Jediný, kdo v dresu Olešnice snesl přísnější měřítko, byl matador Fiala. Naopak zkušení hosté v čele s kapitánem Píšou předváděli svoji hru a zaslouženě si odvezli tři body. Branky: Píša 2, Zahradník, Novotný, Váňa. Sudí kuthan. ŽK 0:2, 90 diváků.