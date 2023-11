Třináctiletý Matyáš se vydal s tatínkem na fotbal. Na Premier League. Do Manchesteru. Na zápas Manchesteru City. Ze všeho nejvíc se těšil na norský zázrak. Na hráče, kterému fandí tisícovky dětí po celém světě. Určitě ho dobře znáte. Jmenuje se Erling Halland.

Dojemný příběh. Český fanoušek nakreslil obrázek Hallandovi. Norský zázrak mu do Luštěnic poslal odpověď! | Video: Deník/ Kamil Jáša

Matyáš má sport rád. Věnuje se v Bělé po Bezdězem šermu. Je o deset let mladší než Erling Braut Haaland, který se narodil 21. července 2000 v Leedsu. Ano, v anglickém Leedsu, protože jeho otec Alf-Inge Haaland tou dobou hrál za prvoligový klub Leeds United FC. Norský profesionální fotbalista, útočník anglického klubu Manchester City FC a norského národního týmu uchvátil fanoušky od Afriky přes Evropu, Asii, Jižní Ameriku až po středočeské Luštěnice. Získal si srdce fanouška z České republiky. Podívejte se do fotogalerie, jak dojemný dopis Matyáš napsal a nádherný obrázek namaloval. "Ten jsem nakreslil na druhou stranu dopisu," přibližuje krásný dárek pro Hallanda.

Norský fotbalový diamant se už v dresu Borussie Dortmund stal s 10 góly nejlepším střelcem Ligy mistrů UEFA v sezoně 2020/21. Se 36 góly je rekordmanem v počtu vstřelených branek v jedné sezoně Premier League… Stroj na góly. Kanonýr kanonýrů. Super sniper.

Pohádkový výlet do říše světového fotbalu měl i pohádkový průběh. Matyáš Petr s tatínkem viděli krásné zápasy. A hlavně galapředstavení Erilinga Haalanda. "Byli jsme u toho," nadšeně vypráví třináctiletý mladík. V utkání Manchester City - Fulham padlo šest gólů (5:1). Hádejte, kdo jich dal nejvíc? Ano. Přesně. Trefili jste! Erling Haaland. Trefil se v 58., druhý gól přidal z penalty v 70. a hattrick zkompletoval v 5. minutě nastavení. Krásný zápas. Nádherná tečka.

Na závěr anglické mise ještě Petrovi zvládli prohlídku Etihad Stadium. A v šatně nejprve chtěli nechat dojemný dopis pro Erlinga… "Předali jsme ho našemu průvodci šatnou týmu," upřesňuje Matyáš. Přečtěte si ve fotogalerii sami, co Maty píše. S tatínkem také viděli zápas Liverpool - Aston Villa (3:0), ale Hallandovy tři gólové rány, zdálo se, už nic nemůže překonat…

Pohádkový příběh, který se báječně hodí do adventního času, měl úžasný vrchol. Za tři týdny přišel do České republiky dopis. Od koho? Od Erlinga Haalanda! "Poslal mi podepsanou kartičku," vypráví nadšeně Maty, pro kterého to byl druhý cenný úlovek v krátké době za sebou. V Jablonci mu totiž daroval podepsanou čepici trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský.