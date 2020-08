Na dotazy Deníku odpovídal za Rudolfov Radim Pouzar. „Velké problémy jsme nepocítili. Doufám, že pandemie koronaviru až takový dopad mít nebude a soutěž se normálně rozjede a ve zdraví ji dokončíme.

SK Rudolfov. | Foto: Redakce

A co kdyby se některý hráč přece nakazil? „Věřím, že i v krajském přeboru jsou zodpovědní lidé a budeme moci soutěž dohrát. Volil bych určitě testování a následně pokračování, pokud by to situace dovolila.“Jaká byla letní příprava?