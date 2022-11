Záleží při vašem rozhodování, komu pošlete finance, na osobním kontaktu?

Řekl bych, že u nás ne. My se na to díváme čistě pragmaticky.

To je jak?

Bereme to jako reklamu. Takže pokud to pro nás má smysl, přínos, tak do toho jdeme. Zároveň já za tím hledám morální věci. Nebudu podporovat někoho, kdo to používá na věci, se kterými se já nemůžu morálně ztotožnit. Tomu peníze dávat nebudeme.

Jak vnímáte celkovou situaci v českém fotbalovém prostředí?

Určitě se v něm něco změnilo. Něco se posunulo. Ale pořád mám pocit, že by to tam mělo být ještě přísnější. Tvrdší. Ta změna by měla být mnohem víc razantnější. Alespoň to tak na mě působí zvenku.

Podporoval jste fotbal na vrcholové úrovni. Teď už to neplatí. Sídlo firmy máte v Hluboké nad Vltavou, vrátíte se do fotbalu třeba právě u vás?

To radši nebudu komentovat. S podporou na Hluboké to zatím vidím špatně. Tam se naše morální věci rozcházejí. Alespoň tak mi to zatím vycházelo. Pro nás reklama ve fotbale, když jsme byli ve dvou prvoligových klubech, nebo v dětských kategoriích, smysl dává. Za celou dobu jsme nenašli lepší reklamu, poměr cena výkon. Trošku nám to chybí. Hledáme, kam peníze budeme investovat, aby nám to dávalo smysl. Na to byl fotbal skvělý. Jen nás zatím trošku odrazuje to prostředí. Pořád to ještě přetrvává.

Máte na mysli prostředí v Jihočeském kraji? Nebo v České republice?

Působili jsme ve fotbale obecně. Podporovali jsme dva ligové kluby. Rozdali jsme několik stovek sad dresů a různých příspěvků do mládeže po celé republice. Nedávno jsem byl v Prachaticích a tam hrály nějaké děti v našich dresech, co jsme jim historicky dali. Smál jsem se, že vůbec nevím, co to je za klub, protože to jede z historie. To je pro nás skvělá reklama. Prostředí beru jako celek, neřeším jenom jižní Čechy. Ale samozřejmě tady některé věci znám blíž, jsou mi bližší a znám je asi víc do detailu.

Vaše logo je v hokeji. Na dresech Motoru. Vnímáte, že fotbal je jiný než hokej?

K fotbalu jsem měl blíž, protože jsem ho i hrál. Nějak jsme se v něm i pohybovali. Jednu dobu jsme i jednali o koupi jednoho ligového klubu. V podstatě vlastně i několika klubů. To nám bylo nabídnuto. Tak jsme do toho prostředí pronikli mnohem víc. Pak byly nějaké ty volební záležitosti,v tom jsem se nějakým způsobem poměrně hodně angažoval. S Davidem Lafatou, Tomášem Sivokem, Tomášem Řehořem. V tom jsme se hodně pohybovali. To prostředí mám víc načtené. Problémů tam vidím mnohem víc. Určitě se to změnilo. Hokej tolik neznám. Regionálně podporujeme v Českých Budějovicích Motor, to funguje jako regionální reklama, regionální podpora. V Motoru se k nám, jako k partnerovi, chovají skvěle. Nemůžu říct sebemenší špatné slovo vůči tomuto partnerskému vztahu.

Nehrozí podle vás, že menším klubům se finance budou shánět jen velmi těžko?

Postupně to bude čím dál horší. To si myslím. Situaci v ekonomice vnímají asi všichni, Ti malí to budou mít těžší a těžší. V tomto směru to vidím špatně. Nebude to jednoduché. Za nás, my chtěli být vidět, chtěli jsme reklamu. V ligových klubech to bylo za miliony, v mládeži za sadu dresů a nějaké doplňky, to pro nás bylo užitečné. My si spočítali, že se nám to vyplatilo. Reklama ve fotbale pro nás byla ta nejlepší. Ale nevím, jestli to tak vidí každý. Budoucnost ve sportech já vidím hodně špatně. Nejsou lidi. Nikdo nechce hrát, nikdo to nechce dělat. Nechodí děti, nechodí dospělí. Nikdo nic nedělá. Já to sleduji pořád, jezdím se dívat do Olešníka na fotbal, vidím, jak to funguje.

A co návrat do Dynama České Budějovice?

Za stávající situace nějakých majetkových vztahů si myslím, že to pro mě je uzavřená záležitost. Nedokážu si to představit. To spíš bych si dokázal představit, kdybych viděl, že se dokončují nějaké věci na FAČRu nebo na krajských úrovních, tak tyto aktivity možná podpoříme. To si dokážu představit. Dynamo je pro mě sice tady nejblíž, ale také nejuzavřenější záležitost. V tom mám jasno.