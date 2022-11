Na sociálních sítích českobudějovického profesionálního fotbalového klubu se prakticky okamžitě objevily komentáře. Tady jsou některé:

Adam Řezáč: Ještě, že za našich dědů a tátů se hrálo úplně na všem, včetně škváry, dneska napadne pár CM sněhu a už se nehraje.

HC Kutná Hora: Bože, ten dnešní moderní fotbal je k smíchu, napadne pár cm sněhu a už se nehraje, před 40 lety se hrálo i na sněhu.

Marie Panská: Asi tak, manžel hraje fotbal taky a hrajou za každého počasí, ať prší, sněží, nezabrání jim v tom nic a tady těm BARBÍNAM vadí trošku sněhu.

Pavel Hapos Havelka: Na co musí být vyhřívané trávníky?

Aleš Lhotecký: Kolik napadlo sněhu? 3 cm?

A jak to bylo objektivně? Redakce Deníku si vyzkoušela terén na vlastní kůži. Jen na kraji. Vedle hřiště. Hned v sobotu v 9.00. Na trávu se nedalo vůbec vkročit. Podívejte se na video a do fotogalerie. Na Střelecký ostrov vůbec nedorazili rozhodčí. Nebylo třeba. Stačil delegát. Silně podmáčený trávník neumožnil vůbec pohyb. Fotbal? Ten už vůbec ne. Vjezd mechanizace by zničil trávu nadobro. A v úvahu nepřipadalo ani ruční odklízení sněhu, každá stopa na mokrou trávu by znamenala pro další zápasy velikou nepřijemnost.

Fanoušci se celkem oprávněně ptali. Proč klub nezapnul topení?

Trpělivě odpovídal sportovní ředitel SK Dynamo České Budějovice Milan Čadek: "Zapnuli jsme topení na odtávání. To znamená na ten nejvyšší výkon. Dokonce už v pátek brzy ráno." To znamená den a půl před zápasem.

A proč klub nezapnul topení pod trávníkem ještě dřív?

Odpověď je ta nejjednodušší, jakou si dokážete představit. Protože ve čtvrtek večer k tomu nebyl sebemenší důvod. Na hokejovém utkání Motor České Budějovice - Pardubice (hrálo se ve čtvrtek od 17.00) byl tak špatný led, že ho po utkání zmiňoval i hostující asistent trenéra Marek Zadina: "Kvalita asi byla horší, dělalo se tam víc sněhu."

A proč? Protože nejen v hale, ale i venku bylo veliké teplo. Odpoledne před začátkem hokejového extraligového zápasu teploty nezvykle dokonce šplhaly ke dvanácti stupňům.

Ale abychom opravdu byli objektivní, tady jsou postřehy Daniela Maňhala z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. "Během pátku se v Čechách začalo od severovýchodu ochlazovat. Zároveň se nad naším území vlnila studená fronta. Zhruba až do páteční jedenácté hodiny večerní padaly veškeré srážky v Českých Budějovicích ve formě dešťových či smíšených. Do sněhu srážky přecházely až po půlnoci. Tedy v sobotu." V tu dobu už téměř 24 hodin běželo pod fotbalovým trávníkem topení na plný výkon. Jenomže příval sněhu byl naprosto mimořádný. Daniel Maňhal: "Celkem jsem v sobotu ráno naměřil sedm centimetrů nového sněhu, ale během dopoledne ještě sněžilo, a tak mohlo být kolem desáté hodiny dopolední až k devíti centimetrům." A to už se autobus s hradeckou výpravou otáčel na dálnici a řidič hledal nejbližší sjezd.

Podívejte se na video. Střelecký ostrov pod sněhem. Ředitel je i meteorolog

Zajímavý je i rozbor teplot. Ani na chvíli nedovolily, aby sníh zmizel z hrací plochy. Sportovní ředitel fotbalového klubu Milan Čadek k technické stránce říká: "Sníh začíná odtávat při třech stupních nad nulou.Tuto teplotu ale musí mít povrch. V sedm hodin ráno bylo na ploše plus pět a půl stupně a pět centimetrů sněhu. Bohužel, nebylo v možnostech hřiště, aby sníh odtál."

Teploty má Český hydrometeorologický ústav v Českých Budějovicích velmi pečlivě zaznamenané. Daniel Maňhal: "V pátek bylo maximum v Českých Budějovicích lehce přes šest stupňů Celsia. V sobotu se teplota přes den držela lehce pod nulou."

Profesionální meteorolog odpověděl na dotazy Deníku velmi ochotně a přidal i svůj osobní postřeh: "Upřímně, málokdy bývá v posledních letech sníh v Českých Budějovicích už v druhé půlce listopadu, ale například v roce 2012 podobně sněžilo už na konci října. Z naší strany bylo poměrně dost dopředu informováno a byla vydána dokonce i výstraha na tvorbu nové sněhové pokrývky (8 cm/12h). "My předpověď znali, okamžitě jsme na ni reagovali," dokumentuje Milan Čadek, že sportovní ředitel musí být tak trochu i amatérský meteorolog.

Takže na otázku fanoušků je jednoznačná odpověď. Mohlo Dynamo před pohárem topit pod trávníkem dřív?

Mohlo. Mohlo začít třeba už v červenci. Ale na terén přímo pro utkání osmifinále MOL cupu České Budějovice - Hradec Králové by to nemělo vůbec žádný vliv.