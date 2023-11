Možná mají pravdu, možná ne. Těžko se roky, které běží u fotbalu, porovnávají. Pod zámkem ale vyšla sázka na trenéra. Legendární záložník Rudolf Otepka ví přesně, co dělá. Není divu, padesát už mu bylo…

Nižší soutěže. Klub pod zámkem gratuloval Otepkovi k padesátce

Zajímavostí je, že Otepka, který celou svoji výjimečnou kariéru zasvětil ofenzivě, v roli trenéra pečlivě dbá na obranu. Na defenzivu. Na plnění úkolů, které před zápase jasně rozdává. I útočníkům. "Že by všichni museli za balon? To zase ne," rozesmál se nad dotazem. "Je pravda, že moje kariéra motto obranné fáze moc nevystihuje," popisuje Otepka, jak cítí projev hlubockého týmu v zápasech nejvyšší krajské soutěže. "Musím pochválit celý tým. To není hra obranné čtyřky nebo pětice, včetně gólmana, svědčí to o tom, jak pracujeme dozadu. A během podzimu jsme se tomu částečně věnovali." Protože je Rudolf Otepka maximalista, není spokojený ani s bilancí, kterou ukazuje po 15 zápas tabulka KP. Podívejte se dobře a můžete i dvakrát. Opravdu to není chyba. Otepkův tým dostal v 15 zápasech jen 6 gólů. "Některé z nich byly ale zbytečné. Mohlo jich být i míň. Třeba dva byly jednoduché, opravdu zbytečné, pohled na tabulku mohl být ještě lepší." Hlubočtí rádi útočí, ale se stejnou chutí to vypadá, že se vracejí k vlastnímu vápnu. "Když nemůžeš, přidej, to se snažíme do hráčů tlačit," poodkryl trenér něco málo ze své taktické kuchyně. "Aby na hřišti byla i slovní pomoc, aby občas zavolali na svého spoluhráče, který třeba není u svého prostoru, ale je u něj blíž, aby na hřišti byl záskok hráč za hráče. To je věc, která pro nás byla úspěšná."

Před sezonou trenér Hluboké tvrdil, že o případném postupu bude uvažovat, až bude Hluboká na postupových pozicích. Přesně na nich po podzimu je. "No jo, ale jsme v poločase," ohradil se Rudolf Otepka. "Na konci může být všechno jinak. Jak byl podzim úspěšný, může se stát, že jaro bude neúspěšné. Je to ošidné. Stačí jeden neúspěch, dostane se to do hlav. Teď jsou hráči zvyklí, že jim to klape, psychika hraje hrozně velikou roli. Uvidíme, jak se na to připravíme." Nebyl by to Rudolf Otepka, aby nemyslel vždy o krok dopředu. Na podzim si maluje zimní přípravu. "Zimní přestávka je dlouhá." A tak ji Hlubočtí vyplní tréninkem a zápasy. "Máme kvalitní obsazení přípravných zápasů. Vlastně to jsou všechno soupeři z divize a ze třetí ligy." Hlubokou v zimě čeká sedm zápasů. Jeden tým bude z I. A třídy. Slavia. Ta z Českých Budějovic. "Radek Procházka si s námi chtěl zahrát," usmívá se Otepka. Procházka je kustodem Dynama ČB, v roli hrajícího trenéra působí právě ve Slavii ČB. "Já nevím, jestli je hrajícím, ale funguje tam," pousmál se Otepka. V Deníku máme důkaz. Video z geniálního střídání, kdy právě Procházka poslal sám sebe na hřiště.

Zajímavá před jarem bude i generálka. "Pohár. Samson cup v Táboře. S Meteorem." A to bude velká výzva. Možná spíš pro táborské fotbalisty. Meteor Tábor je lídrem své skupiny I. A třídy. "V přípravě máme Táborsko, Soběslav, všechno budou kvalitní soupeři."