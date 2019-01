České Budějovice – S přáním po drtivé porážce 0:6 s Duklou Praha si vylepšit renomé půjdou fotbalisté Dynama ve středu na Vyšehradě v Tipsport lize k utkání s Viktorií Žižkov (14).

Marián Jarabica v zápase s Duklou odvrací před Jakubem Marešem. | Foto: Deník/ Michal Káva

Dle trenéra Luboše Urbana bude záležet i na tom, zda se alespoň trošku vyprázdní marodka, na kterou se ke Klesovi, Machovcovi a Kadulovi na soustředění V Třeboni přidalo hned pět dalších hráčů (Novák, Fryšták, Chrien, Funda a Hála), navíc na vyšehradskou umělku nejel ani Kladrubský.

„Po vánoční dovolené hráči vletěli rovnou do náročné přípravy, a přestože jsem si ještě ve středu na soustředění pochvaloval, že větší zdravotní potíže nemáme, neboť jen Novák měl menší problémy s kolenem, ve čtvrtek ráno si další hráči stýskali na bolesti achilovek," vrtěl hlavou kouč Luboš Urban. „Jistě, běháme na terénech, které nejsou ideální, ale kluci mají dobré obutí a měli v Třeboni i kvalitní regeneraci, navíc většina kluků to zvládla, přesto se nám marodka zaplnila."

Na soustředění Dynamo jelo s dvaadvaceti hráči, na Vyšehradě ale byli trenéři rádi, že na soupisku mohli napsat patnáct jmen. Zda budou moci nastoupit ve středu proti Žižkovu, je tudíž nejisté. „Spíš ne, jsou v péči lékařů, mají posilovnu a šetřící režim. Pojedou s námi ti, kteří jsou zdraví. Mrzí mě to, protože jsme v zápasech Tipsport ligy chtěli do každé půle poslat jinou jedenáctku, to bohužel teď není možné," litoval trenér Dynama.

Sestavu proti Žižkovu tudíž trenéři určí až těsně před zápasem, v bráně by ale šanci mohl dostat mladý Kamil Hajdušek. „Na Vyšehradě hrajeme sobota, středa, neděle, tak jsme chtěli vidět všechny tři gólmany. Křížek chytal s Duklou, Fryšták na marodce, tak proti Žižkovu půjde asi Hajdušek," potvrdil Urban.

Proti Dukle se prostřídali i všichni čtyři mladíci, kteří do zimní přípravy přešli z dorostu. „Byl to pro ně hodně ostrý test a těch 0:6 si určitě budou dlouho pamatovat," pousmál se trpce Urban. „Ale je vinit za debakl nejde, kolem nich bylo dost zkušených hráčů, kteří to měli zvládnout líp. Bohužel po prvním gólu jsme se zhroutili, což přikládám i tomu, že hráči byli po soustředění skutečně dost unaveni," usoudil.

S tím, že by do týmu mohli vnést čerstvou krev nějací noví hráči, trenér v této době nepočítá. „Něco v jednání je, ale tento týden se pravděpodobně realizovat nic z toho ještě nepodaří," podotkl Urban. „Teď mají velký prostor naši mladí hráči," dodal.

Šanci mladíci dostanou jistě i ve středu proti Žižkovu, a byť trenér Urban mluví o dalším těžkém zápase, v lepší výsledek než s Duklou věří. „Prohra v přípravě tolik nebolí, její výše mi ale v sobotu hodně vadila. Prohrát se může, ale ne tak velkým rozdílem," vraštil čelo budějovický kouč.