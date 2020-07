V této kategorii se vypsaná kapacita sice nenaplnila, ale o to více se mohli zkušení trenéři věnovat hráčům a jejich fotbalovým dovednostem i nešvarům dle naplánovaného programu. Všechny ročníky LFŠ mají zázemí v krásném hotelu Svět v blízkosti nádherného fotbalového hřiště i umělé trávy v případě nepříznivého počasí. "Hned vedle hotelu si kluci jeden den na sedmi kurtech zahráli tenis, druhý den naopak v prostorné hale malý florbalový turnaj," popisuje za organizátory Václav Hrabík. Díky příznivému počasí navštívili fotbalisté také městskou písečnou pláž, která je několik metrů od hotelu, kde si vyzkoušeli plážový fotbal i venkovní stolní tenis. „Plně jsme skutečně využívali všechna sportoviště snad kromě bazénového komplexu lázní Aurora, který jsme z důvodu bezpečnostníjo rizika raději vynechali,“ potvrzuje maximální vytížení dětí jeden z trenérů Tomáš Maruška. Díky teplému počasí si pochvaloval spolupráci s dalším partnerem LFŠ její manažer Václav Hrabík: „Důležitým faktorem při maximální sportovní zátěži je dodržování pitného režimu. Společnosti Estian a Šumavský pramen podporují nejen nás, ale celou řadu dětských projektů.“

V rámci prvního termínu dostali jako už tradičně výjimku hráči z ročníku 2007, kteří se po několika předchozích akcích chtěli Letní fotbalové školy ještě naposledy zúčastnit. „Každoročně nás velice mile zájem kluků překvapí, bereme to od kluků jako poděkování za všechny předchozí ročníky i společné akce. Nakonec se hráčů z ročníku 2007 přihlásila skoro třetina a myslím, že si to kluci velice užili,“ neskrýval spokojenost Josef Šácha, trenér Regionální fotbalové akademie jihočeského kraje, který také nezapomněl kluky pochválit: „Přestože to byla jejich poslední LFŠ, sešla se tu skvělá parta a u hráčů Sigmy Olomouc, Zbrojovky Brno, Vysočiny Jihlava, budějovického Dynama a dalších týmů není rozhodně potřeba hovořit o sportovní kvalitě.“ Trenérka Martina Ryšavá za Sparty Brno se zase zaměřila na ročník 2008: „Kluci si to skutečně užívali, a přestože většina z nich z ligových klubů nebyla, určitě bych několika klukům posun ráda doporučila.“ Cílem tréninku této nejstarší kategorie bylo přenesení individuálních dovedností jednotlivých hráčů do hry, do spolupráce s ostatními spoluhráči a to jak v plné rychlosti, tak především na co nejmenším prostoru, prostě to, na co je v zahraničí kladen velký důraz a co se jim při přechodu do starších žáků bude velice hodit. Přesto, že byl fotbalový program čtyř dnů velice nabitý, stačili si hráči zasoutěžit v několika jiných disciplínách. Florbalový turnaj vyhráli Adam Malík, Tomáš Novotný, Ladislav Landa a Ladislav Holšan. Tenisový turnaj ovládla dvojice Marek Hubáček a Andrej Kmec a závěrečnou fotbalovou Ligu mistrů vyhráli překvapivě všichni Jihočeši, v ročníku 2007 Jindřich Matoušek (SK Dynamo ČB), Luboš Šimeček (FC Písek) a v ročníku 2008 Filip Švejnoha, Karel Jiřinec (oba FK Strakonice).