V této kategorii se vypsaná kapacita celkem naplnila a tak se mohli zkušení trenéři věnovat hráčům a jejich fotbalovým dovednostem i nešvarům dle naplánovaného programu. Všechny ročníky LFŠ mají zázemí v krásném hotelu Svět v blízkosti nádherného fotbalového hřiště i umělé trávy v případě nepříznivého počasí. Hned vedle hotelu si kluci jeden den na sedmi kurtech zahráli tenis, druhý den naopak v prostorné hale malý florbalový turnaj. Díky nepříznivému počasí tak nenavštívili pouze městskou písečnou pláž, která je několik metrů od hotelu, kde si kluci pravidelně vyzkouší plážový fotbal a volejbal. „Kousek od hotelu jsme samozřejmě naplno využívali bazénový komplex lázní Aurora,“ doplňuje jeden z trojice slávistických trenérů Michal Novák. Díky opravdu teplému počasí si pochvaloval spolupráci s dalším partnerem LFŠ její manažer Václav Hrabík: „Důležitým faktorem při maximální sportovní zátěži je dodržování pitného režimu. Proto bych rád i touto cestou poděkoval panu Leštinovi, jehož společnosti Estian a Šumavský pramen podporují nejen nás, ale celou řadu dětských projektů a vkládají do této aktivity nemalé materiální i finanční prostředky.“

V rámci prvního termínu dostali jako už tradičně výjimku kluci z ročníku 2006, kteří se po několika předchozích akcích chtěli Letní fotbalové školy ještě naposledy zúčastnit. „Už loni nás velice mile zájem kluků překvapil, bereme to od kluků jako poděkování za všechny předchozí ročníky i společné akce. Nakonec se hráčů z ročníku 2006 přihlásila skoro čtvrtina a myslím, že si to kluci velice užili,“ neskrýval spokojenost hlavní trenér Josef Šácha, trenér Regionální fotbalové akademie jihočeského kraje, kterého u první kategorie doplnili tři slávističtí trenéři Michal Novák, Martin Mišovec a Patrik Jíra, dále Tomáš Maruška a trenérka Martina Ryšavá za Sparty Brno. Cílem tréninku nejstarší kategorie bylo přenesení individuálních dovedností jednotlivých hráčů do hry, do spolupráce s ostatními spoluhráči a to jak v plné rychlosti, tak především na co nejmenším prostoru, prostě to, na co je v zahraničí kladen velký důraz a co se jim při přechodu do starších žáků bude velice hodit. Přesto, že byl fotbalový program čtyř dnů velice nabitý, stačili si hráči zasoutěžit v několika jiných disciplínách. Florbalové turnaje vyhráli Jindřich Matoušek, Matěj Horčička, Dominik Komárek, Adam Severín, Petr Galko a Miroslav Chramosta, Adam Kendra, Ondřej Makovský, Václav Dobrovolný. Tenisový turnaj ovládla dvojice Adam Severín a Matěj Kotrba a v jednotlivcích Adam Staněk. V dovednostních soutěžích byl nejlepší Jakub Vaněk. V nohejbalu zvítězila trojice Vladimír Charvát, Dominik Němec a Matěj Kotrba. Golfový turnaj ovládla dvojice Václav Dobrovolný a Jan Šebest. A závěrečnou Fotbalovou Ligu mistrů vyhráli Radek Palán, David Pospíchal a Adam Severín, Tomáš Maruška.

Všechny turnusy jsou již obsazené, pouze pro ročníky 2011 a 2012 v termínu 25.-28.7.2019 jsou v Třeboni ještě čtyři volná místa (www.letnifotbalovaskola.cz).