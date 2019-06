Po zápase sedmadvacetiletý Tomáš Froněk, jenž je v týmu prvoligového nováčka zatím na testech, odpovídal na dotazy Deníku.

Měl jste několik solidních možností, žádnou jste ale neproměnil. Nemrzí vás, že jste se po svém příchodu do mužstva neuvedl gólem?

Samozřejmě, že mě to mrzí, protože jsem věděl, že na rozjezd máme slabšího soupeře, a tak jsem věřil, že bych gól mohl dát. Ale na druhou stranu, vyhráli jsme 7:0 a já několik gólů připravil. Jsem tudíž spokojen a gól snad dám v příštím zápase.

Nastříleli jste sedm gólů a spoustu dalších velkých šancí jste nevyužili, takže šlo o pohodový zápas. Ale přece jen běhat půldruhé hodiny za takového vedra, to asi až taková pohoda nebyla…

Vedro byl opravdu hodně velké a dělalo nám to problémy. Špatně se dýchá, bylo strašně dusno. Myslím si ale, že z tréninků už jsme na to dusno byli přece jen zvyklí.

Jak se váš příchod do Dynama vůbec rodil? Kdo a kdy vás oslovil?

Dynamo nejdřív oslovilo mého manažera, který mi volal, že by byla možnost jít do přípravy v Českých Budějovicích. Což mě hrozně moc potěšilo a jsem rád, že jsem tady. A doufám, že to vyjde.

Pokud se nemýlím, jste rodákem z Prahy, nicméně jižní Čechy máte zmapované ze svých angažmá v Táboře a v Písku. Jak ta svá působení hodnotíte?

V Táboře jsem nakoukl do druhé ligy, čehož jsem si považoval. Dostával jsem tam dost šancí, a už jen kvůli tomu, že jsem šel o soutěž výš, hodnotím to angažmá jako velice dobré.



Nehledě na to, že v té době se Táborsko ve druhé lize pohybovalo spíše v horních patrech tabulky, zatímco už loni se zachraňovalo až v samém závěru a letos už sestup neodvrátilo…

To máte pravdu, za mě byli v Táboře i takoví borci jako Džafič, Nešický a Traore, jenž teď zářil ve Slavii. Kádr tam tenkrát byl velice silný a vážím si toho, že jsem se tam na pár zápasů i já prosadil.



V Dynamu jste krátce, ale jak zatím své působení tady vidíte?

V mužstvu jsem teprve od středy, ale i za těch pár dní jsem si mohl obrázek udělat. A mohu všechno hodnotit jedině pozitivně, moc se mi tu líbí, prostě je to tady super a jak už jsem říkal, budu jen doufat, že mi to vyjde.



Je to prvně, co jste na testech v prvoligovému týmu?

Ne, poprvé to bylo na Žižkově, ještě když Viktorka za trenéra Nádvorníka hrála první ligu. Tam mi tenkrát ta zkouška nevyšla, o to víc se budu snažit prosadit tady.



Na jak dlouho jste na testu tady domluven?

Trenér mi řekl, že tu budu týden dva a pak uvidíme, co dál. Řekl mi, že fotbalově mě zná, že mě sledovali, tak věřím, že se tady ukážu v tom nejlepším světle.



V uplynulé sezoně jste hájil ve druhé lize barvy Chrudimi, jak si zápasy proti Dynamu vybavujete?

Když jsme hráli doma, byla na mě penalta a z ní jsme dali vedoucí gól na 1:0. Budějovice to otočily na 1:2, my však dali ke konci šťastný gól na 2:2, a tak to i skončilo. S Budějovicemi, které ve druhé lize hrály jednoznačně nejhezčí fotbal, to pro nás byl velice důležitý bod. V odvetě Budějovice doma vyhrály a my tady někteří z nás kvůli kartám měli volno, abychom byli k dispozici další zápas.



Už ve středu hrajete v další přípravě doma s Příbrami, což už bude těžší zápas než proti Berounu. Těšíte se?

Určitě. Budě to už hodně silnější soupeř a pro mě taky zajímavější zápas, ve kterém se budu tím víc chtít ukázat.



Jak jste se zmínil, chtěl byste v testu tady uspět. Je přání prosadit se tady pro vás tudíž teď hlavním přáním?

Rozhodně. Rád bych tady zůstal. I kvůli tomu krásnému stadionu i perfektnímu zázemí, které v Budějovicích patří k nejlepším v zemi.