„Pro nás krásné vítězství nad silným soupeřem,“ zářil na Složišti po vydřeném vítězství svých svěřenců trenér juniorky Dynama Jaromír Plocek. „Někdo by sice mohl říct, že Slavia sem přijela bez pendlů a jen s mladými kluky, jenže ve Slavii i ti mladí musí mít patřičnou kvalitu a její hráči to dokazovali i tady,“ zdůraznil trenér juniorky, jenž uznal, že mladí slávisté byli na Složišti silnější na míči a dobře kombinovali.



Slova uznání ale Plocek měl i pro hráče svého mužstva. „Kluci to odbojovali a já je za to musím pochválit.“



O svém vítězství Jihočeši rozhodli už ve 12. min., kdy Tomášek usměrnil do sítě míč po výborně zahraném Lindákově rohu. Pak Slavia ve snaze vyrovnat sice postupem času získala převahu, proti dobře hrající obranné čtveřici Dynama se ale hosté obtížně prosazovali. A když si už šanci připravili, radost jim pokazil spolehlivě chytající Matěj Luksch. „Chytal velice dobře,“ ocenil trenér vítězů, jedním dechem ale dodal, že absolutorium zaslouží celá obrana. „Velký kus práce odvedl také Pouček, pochvala za maximální bojovnost ale patří celému mužstvu, všem hráčům. Odměnou jim určitě byl pocit z vítězství, užili si ho po dlouhé době,“ usmíval se Jaromír Plocek.