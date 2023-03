Blíží se velká reorganizace fotbalového prostředí. A kluby jsou v nejistotě. Někdo si myslí, že reorganizace nebude, jiný tuší, že přijde, ale za dlouho. Josef Žižka má informace z první ruky.

Člen etické komise FAČR a šéf českokrumlovského fotbalového klubu Josef Žižka má na změny v českém fotbale, které nejspíš opravdu přijdou, celkem jasný a dost vyhraněný pohled. "Podle informací, které mám k dispozici, je o reorganizaci rozhodnuto. Bude," říká a okamžitě přidává pohled funkcinářů klubů, které hrají už teď republikové soutěže. "Každý divizní tým, každý celek České fotbalové ligy, má dost důvodů k tomu, aby měl z chystané reorganizace obavy. Může se stát, že třeba klub, který teď hraje divizi, tak spadne ne vlastním přičiněním, ale vinou reorganizace do krajské soutěže." Podle Žižky by to pro mnoho klubů mohlo mít velmi nepříznivé důsledky. "Riziko je veliké," říká a uvažuje nahlas: "Z klubu odejdou hráči, kteří nechtějí působit ve fotbale na krajské úrovni, klub se bude muset vyrovnat s tím, že jeho sponzoři budou vidět najednou jen na krajské scéně a ne v jiných regionech a ne v Praze."

Josef Žižka připomněl ještě jeden důvod, který vnímají především příhraniční regiony. Z Č. Krumlova je to na hranice s Rakouskem jen 30 kilometrů. "A hráči, pokud nebudeme hrát celorepublikové soutěže, odejdou právě do Rakouska nebo do Německa," popisuje Žižka, že má od fotbalistů jasné signály. "To se ale netýká jen Jihočeského kraje, podobně to vnímají tam, kde je to na hranice jen kousek."

Josef Žižka trvale a transparentně podporuje Petra Fouska ve funkci šéfa českého fotbalu. "Jsem disciplinovaný člověk," říká sám o sobě. "Pokud přijde rozhodnutí o reorganizaci, přizpůsobíme se, ale vidím i další argumenty, které je třeba ve fotbalovém prostředí prodiskutovat," říká člen etické komise FAČR a šéf Slavoje Český Krumlov Josef Žižka.