Vypadá to, že v českém fotbalovém prostředí se schyluje k revoluci. Přesněji k reorganizaci. Ptali jsme se v klubech. Trenéři, hráči a funkcionáři nejsou jednotní. Reorganizace přinese velké změny. Pravděpodobně zmizí divize a třídy, nahradí je ligy. Otázek zůstává stále hodně. Zejména v příhraničním regionu, odkud by hráči mohli změnit svá rozhdnutí a odejít třeba do Rakouska v ještě větším počtu, než v jaké se to děje teď.