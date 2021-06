První sraz si hráči dali v pohádkovém prostředí. "Známe to tady, proto jsem vybral Hlubokou," vysvětluje trenér Karel Krejčí, který je v Hluboké nad Vltavou jako doma.

Času a příležitostí jak otestovat kádr nemá nazbyt. "Tady je to první a zároveň poslední sraz před ostrými zápasy v září," dívá se Karel Krejčí do neúprosné termínové listiny. "Tady to mám rád," zasnil se přímo na hřišti pod hlubockou zámeckou perlou. Karel Krejčí přivezl na jih Čech reprezentanty do stejného místa už potřetí. "Pro přípravu jsou tady opravdu výborné podmínky."

Fotbalová reprezentace ČR U21 v Hluboké nad VltavouZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Program hráčů zpestřilo natáčení videoklipu. Dorazil i Tomáš Hübschman, který právě v této věkové kategorii pomohl ČR v roce 2002 vybojovat na ME zlato. Hráči současného kádru se drželi přesně pokynů režiséra, nejprve ukazovali na kameru překvapené tváře, pak Hübschmana bouřlivě přivítali.

Trenér Krejčí dorazil na trénink ve velmi dobré náladě a také se zapojil přímo do natáčení. Připustil, že jeho první volbou pro soustředění bylo Rakousko. "Covid doba není jednoduchá, původně jsem si myslel na Kaprun, kam jsme jezdili za soupeři, odehráli bychom v Rakousku dva kvalitní zápasy, ale v této době tam dostat kvalitní tým nebylo moc možné," vysvětloval Krejčí.

V náročném programu českých fotbalistů vyjde čas i na procházku přímo do zámecké zahrady. "Jsme tu čtyři dny, máme tady čtyři tréninky, kluci mají volno jen jedno odpoledne, aby se trochu podívali po Hluboké, zašli na kafe, zaskočili se podívat na zámek, jinak ale čas trávíme teorií," naznačuje trenér ČR U21, že své hráče láká spíš k televiznímu záznamu fotbalových akcí, než třeba ke společnému sledování MS v hokeji.