České Budějovice – Hbitý útočník Roman Iliev přijel o víkendu ze Lhenic, za které hraje fotbal v I .A třídě, do Českých Budějovic.

Roman Iliev vstřelil v Bavorovicích dva góly | Foto: Deník / Kamil Jáša

Odtud je to jen kousek do Bavorovic, kde jeho tým nastoupil k mistrovskému utkání. Už pohled do tabulky prozrazoval, kdo bude favoritem. Lheničtí tuto roli splnili, zvítězili vysoko 5:0. Iliev byl autorem dvou gólů. Velice ochotně a s úsměvem na tváři odpovídal na tradiční tři otázky Deníku: