urnaj se odehrál v Semicích pod taktovkou Deníku a pořadatelské agentury Forbidden Events z Prahy. „Máme radost, že jsou tu i nové týmy, oživila se tradiční sestava, Schneider a Casta mají konkurenci. Rádi vidíme i stálice Zaměstnanecké ligy,“ uvedla Adélka Převorová. O dobrou náladu se staral Filip Breibisch ze Semic, v jejichž areálu se turnaj odehrál: „Známe se tu všichni, je tu příjmená atmosféra. Guláš vařil bývalý starosta Semic Milan Smola,“ reagoval Breibisch na chválu od hráčů.

Zaměstnanecká liga Deníku v Semicích. Okresní kolo | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jiří Kordík (Sage Automotive Strakonice): Liga Deníku: Krásná věc. My jsme pro každou fotbalovou věc. Zahrajeme si moc rádi. Ale chceme vždycky něco dokázat,“ říká kapitán strakonického týmu Sage. Co řekl, to se stalo. Strakoničtí byli na hřišti ze všech týmů jako první. Jiří Kordík hrával krajský přebor v Katovicích. „My tady hrajeme fotbal všichni. Víkend je prostě fotbal.“ Stane se, že se na některé konkrétní herní situaci fotbalisté Sage neshodnou. „To je všude,“ smál se Jiří Kordík. „Pak zajdeme na pivo, tam se všechno srovná.“ O žaludky Pochopitelně i mezi účastníky Zaměstnanecké ligy Deníku rezonovalo téma národního týmu. „Nároďák v Gruzii: To byl hrůza. Ostuda,“ dodal Jiří Kordík. Martin Bukovinský (Pivovary Lobkowicz): „V týmu jsme fotbalisti, jsme kolem čtyřicítky, věnujeme se někdo fotbalu aktivně a někdo trenéřině.“ Kapitánovi protivínského týmu se povedl skvělý manažerský tah. „Po pěti letech jsme přivedli Romana Jůna“ Zmínil mistra ligy s Libercem, který hrával i za Dynamo! „On je ředitelem našeho pivovaru v Hlinsku.“ Zajdou hráči pivovarského týmu na pivo: „No jistě.“ Reagovali všichni. „To patří k naší práci. Proto vypadáme výborně. Průzkum bojem je nejdůležitější součástí našeho zaměstnání,“ smál se Bukovinský. „Jsme v Zaměstnanecké lize Deníku už od začátku, hrajeme pátý ročník, byly i bedny, byli jsme druzí. Jsme v kontaktu s manažerkou inzerce Deníku paní Žižkovou, fotbal je krásná hra, Liga Deníku je výborný turnaj.“

Milan Mastný (Casta Písek): „Nejsme všichni fotbalisti z oficiálních soutěží. Jenom někdo z nás hraje. Loni jsme okresní část Zaměstnanecké ligy Deníku vyhráli, chceme vyhrát každý zápas, každou soutěž, kterou hrajeme. Baví nás to. Liga Deníku je hlavně zábava. A po turnaji? Zajdeme na pivo. V Semicích to všichni dobře známe. Je to tady fajn.“

Luboš Veselý (Jitex Písek): „ Jsme rádi, že si můžeme tuto soutěž zahrát. Jsme převážně fotbalisti z Protína. Nastupujeme v kraji nebo v I. B třídě. Liga Deníku je povedený projekt, rádi si zahrajeme. Po zápase zajdeme na pivo, popovídáme s ostatními.“ I v týmu Jitexu Písek došlo na téma reprezentace ČR. Luboš Veselý dodal: „V Gruzii se to vážně nepovedlo. Bylo to dost strašné.“

Martin Mošovský (S.N.O.P CZ): „Jsme soutěživí, hlavní posily ale zůstaly doma. Letos můžeme jenom překvapit. Já fotbalista nejsem,“ uvedl bývalý extraligový házenkář a akutálně velmi šikovný nohejbalista. „Kluci hrají nižší soutěže, jen nám trochu letos chybí rozdílový špílmachr,“ uvedl a s úsměvem doplnil: „Guláš u pana Breibische v Semicích si musí dát každý. To je neskutečná dobrota. A Liga Deníku? Jako Liga mistrů.“ Miloslav Bednařík (Schneider Electric): „My jsme pravidelným účastníkem tohoto hezkého turnaje. Je to pro nás hezká sportovní příležitost. Je to vsuvka do našeho pracovního života. Je to možnost si zasportovat a potrápit těla. Rádi toho využijeme. Většinou po turnaji všechno společně probereme, je to šance vidět se spoustou kluků i při jiných příležitostech než jen při pracovních. Setkáváme se s kolegy a kamarády z jiných firem. Vždy se snažíme uspět, kvalita rok od roku roste. Vždy se snažíme minimálně postoupit ze skupiny.“

Roman Peterka (Hures Group): „Turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku? Jenom chvála. Trochu jsme podcenili nominaci, vzali jsme se béčko, kvalita soupeřů je vysoká. Turnaj má úroveň. Úroveň Zaměstnanecké ligy. Z našeho týmu hrajeme krajský přebor v Mirovicích stabilně dva hráči.“ Krajský přebor je ponovu 5. liga. Pro hráče Hures Group je účast na turnaji v Semicích zpestřením „Žádné pivo,“ říkal rezolutně Peterka. „Když prohrajeme, jdeme na noční. Organizace turnaje je hezká a viděl jsem tu hostesku, která byla na Clash of the Stars.“