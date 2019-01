České Budějovice – Třiadvacetiletý Roman Wermke sice fotbalové kopačky poprvé obul v pěti letech ve Čtyřech Dvorech, v přípravce už ale hájil barvy budějovického Dynama a s výjimkou sezony 2014/15, kdy hostoval v Mostu, černobílý dres nosí dodnes.

Roman Wermke v zápase Dynama s Blau Weiss Linec (0:0) uniká hostujícímu Juhani Pikkareinenovi. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Premiéru za áčko Dynama si odbyl při svém prvoligovém debutu proti Liberci už před šesti lety. V podzimní části II. ligy patřil na pravém kraji zálohy do základního kádru.



V sobotní generálce Dynama s Benešovem, která se bude hrát od 14 hodin na umělce na Složišti, však se vší pravděpodobností bude v sestavě chybět. Minulé přípravné utkání v Riedu totiž pro zranění nedohrál.



Vy už jste nějakou dobu pro zranění z přípravy vypadl, co se vám přihodilo tentokráte?

Poslední dobou mě trápí zadní stehenní sval a právě ten mě zradil i v tomto zápase v Rakousku. Vyrazil jsem za míčem, sval se mi znovu kousnul a já musel střídat. Budu doufat, že to nebude až tak hrozné, že ten sval nebude třeba natržený a že co nejdřív budu na hřišti zase zpátky.



Přitom první půli jste odehrál bez problémů, ne?

První poločas jsem odehrál úplně v pohodě, noha držela, žádné potíže jsem necítil. Do druhého poločasu jsem šel s tím, že odehraji ještě deset minut a pak budu střídat, jenže už ve druhé minutě se mi sval ozval a já musel z placu.



Trenér Horejš si váš výkon a vaši aktivitu v Riedu pochvaloval. Bylo znát, že jste předtím párkrát chyběl a že jste tudíž měl do fotbalu velkou chuť?

Určitě. Když nehraji, jsem pokaždé hodně naštvaný. Tím spíš teď, protože jsem se cítil v pohodě a mrzí mě, když tu pohodu nemohu uplatnit i na hřišti.



Chyběl jste i v Mladé Boleslavi, kde jste hladce prohráli. Zřejmě jste si ale příčiny nezdaru rozebrali a v Riedu šel výkon výrazně nahoru.

My si byli vědomi, že zápas v Boleslavi nebyl z naší strany dobrý. Celý týden jsme to řešili a snažili se těch chyb vyvarovat. Já sice zápas v Boleslavi neviděl, zřejmě jsme tam ale byli i trošku vystrašení. Teď proti Riedu, který je ve druhé rakouské lize suverénní, jsme dle mého soudu byli lepším mužstvem.



Hrálo se na přírodní trávě?

Hrálo a my se na přírodní trávu těšili. Byť musím říct, že nic extra tam ta tráva nebyla, že tady ji máme mnohem lepší. Ale bylo to lepší než na umělce.



Snad až na zápas v Mladé Boleslavi se vám v zimní přípravě docela dařilo. Porazili jste třeba Příbram, nerozhodně hráli s Lincem i Riedem a čtyři góly nastříleli Žižkovu. Sice je to jen příprava, ale jistě vás to těší?

Jasně, i v přípravě dobré výsledky potěší. Je to znát i na pohodě v kabině.



V týmu se po příchodu několika nových hráčů zase zvedla konkurence. Jak to vidíte?

Prakticky na každý post někdo nový přišel, takže všichni máme trenérovi co dokazovat. Každý z nás chce hrát, takže o místo v sestavě bude boj. Ale konkurence je důležitá.



To, že jste si krátce před začátkem sezony obnovil zranění, je tudíž pro vás asi tím víc nepříjemné…

Já se na to nesnažím nijak myslet. Snažím se soustředit jen na to, abych se co nejdříve uzdravil a to, že jsem zraněný, si vůbec nepřipouštět. Věřím si, že až zase budu fit, že trenérovi dokážu, že do základní sestavy patřím.



V sobotu proti Benešovu ale asi ještě hrát nebudete?

Zřejmě ne. V týdnu budu jezdit na vyšetření a na rehabilitace a uvidíme, co to po pár dnech udělá.



Po Benešovu vás další týden čeká už start druhé ligy doma s Varnsdorfem. Jste rádi, že už to vypukne?

Pochopitelně, už se nemůžeme dočkat. Všichni už se na sezonu moc těšíme.