Roudné – V Ondrášovka krajském přeboru se Roudnému nedaří. Tým je poslední. Na tři otázky odpověděl Deníku kapitán Jakub Píša.

Roudné nehraje špatně, ale nedává góly, naposledy dal dva Píša | Foto: Deník / Kamil Jáša

Teď jste vyšli v Třeboni naprázdno. V předchozím kole jste vstřelil dva góly, jste střelcem týmu?

Spíš to nějak vyšlo. Bylo to důležité, ale my nedáváme góly.