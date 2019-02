Roudné - Malše senijak netají záměrem přivést v zimě do svého týmu střelce, který by jí na jaře dopomohl k záchraně. V pátek s týmem poprvé trénoval a v neděli i poprvé hrál hlubocký Jaroslav Holý.

Předseda Roudného Libor Šolc shání v zimním období posily pro jaro. Do divize. | Foto: Deník/Michael Kalinics

Holýsice na Hluboké nebyl vyloženě koncovým hráčem, ale v Sezimově Ústí nastoupil v útoku Malše a uvedl se dvěma góly. Roudenští o něj stojí. „Určitě bychom ho brali, ale záleží hlavně na něm,“ řekl roudenský předseda Libor Šolc. V nejbližší době by proto rád dotáhl Holého příchod do konce. „Ještě nejsme napevno domluveni ani s Hlubokou, ani s Jardou, ale během tohoto týdnebychom věc rádi uzavřeli,“ připustil Libor Šolc.



Přítomnost hráče v roudenské jedenáctce naznačuje, že by se změně dresu pro jarní část sezony nebránil.



Po Záveském a Matouškovi by se Jaroslav Holý mohl stát třetí zimní posilou Malše Roudné. „Ještě na něčem pracujeme, hledáme na každý post kvalitního hráče – a Jarda by nám určitě pomohl,“ nepochybuje roudenský předseda Libor Šolc .