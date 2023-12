V klubu nastoupili do nejvyšší krajské soutěže sebevědomě. Hned v prvním utkání v neděli 13. srpna Roudné vyhrálo v Jankově. Přesvědčivě. O tři góly. Na vítězství 3:0 se podíleli Viktor Kadlec, Lukáš Wohlgemuth a Artur Goretki.

Podzim zakončili fotbalisté Roudného dokonce půltuctem nastřílených gólů. V Trhových Svinech (6:1) se v sobotu v polovině listopadu čtyřikrát trefil Kadlec, další dva góly přidal Václav Míka.

Roudenští mají ve svém středu několik hráčů, kteří mají za sebou školu z mládežnických týmů Dynama a zahráli si v minulosti třeba i vyšší soutěž. Šéf klubu Libor Šolc postupové myšlenky sic neodmítá, ale odpověděl diplomaticky: "Postup je hezká věc, ale někdo musí soutěž vyhrát a Hluboká zatím potvrzuje svoji kvalitu. Potvrzuje suverenitu. Chceme skončit v tabulce co nejlépe, ale jako nováček krajského přeboru nastupujeme k zápasům s pokorou. Třetí místo je pro nás teď skvělé, kdybychom skončili třeba ještě o stupínek výš, bylo by to výborné." Roudné je třetí, má 33 bodů, druhý Olešník nasbíral o 4 body víc a Hluboká má 15 zápasech 43 body. Zajímavá je bilance kanonýrů, Roudné je v této statistice nejlepší. Už má zase na kontě přes 50(!) nastřílených gólů.