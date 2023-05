Čimelice potvrdily kvalitu, odhodlání. Turnaj v Písku vyhrály. Neměly to ale jednoduché, za stavu 3:2 zvonila tyčka jejich branky. Tady je rozhovor se šikovným Lukasem Dáňou:

McDonald’s Cup v Písku, velké emoce při turnaji. Titul nejlepšího střelce v penaltách vystřílel Martin Sleza ze ZŠ Husova Písek | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kategorii A vyhrály Čimelice. Postupují do Uherského Hradiště. Po finále, které bylo hodně dramatické, Čimelice vyhrály nad ZŠ J. Husa Písek 3:2, vedly už 3:0, odpovídal na dotazy Lukas Dáňa. Lukas měl po finále velikou radost:

Jak se ti turnaj v Písku líbil?

Bylo to parádní. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli.

Jak se tobě povedly zápasy v průběhu celého dne?

Jsem strašně rád, že jsem dal gól a že jsme pomohl týmu. Vůbec jsem nevěřil, že to tady vyhrajeme.

Finále bylo hodně dramatické, vedli jste 3:0, na konci za stavu 3:2 zvonila i tyčka…

Bylo to hodně veliké drama. Bylo to hodně těžké. Já myslel, že budeme druzí, jsme první, to je paráda. Na finále pojedeme s obrovskou chutí, snad to tam dotáhneme hodně daleko.