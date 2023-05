Trenér, který je na svůj tým pyšný. "Jsem trenér, pomáhám učitelům. Pro Čimelice je to velká věc," okomentoval vítězství v krajském kole McDonald’s Cupu v Písku.

McDonald’s Cup je největší fotbalový turnaj pro žáky a žákyně základních škol. Ve třech kategoriích nastupuje do turnaje přes 32 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let. | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kategorii A vyhrály Čimelice. V roli trenéra vypomohl pedagogům František Pavlíček:

Co říkáte vítězství v celém turnaji, jaké je to zpráva pro Čimelice?

Pro nás bylo velkou výzvou už první kolo. Vyhráli jsme v okrese, když v Písku jsou sportovní školy. Silní soupeři jsou Milevsko, Protivín. Pro nás je to neskutečný úspěch. Opakuje se loňský ročník, kdy jsme skončili na druhém místě v okrese i v kraji. Teď jsme v Písku vyhráli krajské kolo. Nádhera. Famózní.

Jak vaše vítězné tažení vnímá přímo obec Čimelice?

Hlavně bych chtěl pogratulovat týmu. Mám až husí kůži. Jsem na ně hrdý. Trénuju je osobně. A obec? Čimelice? Ani nevím. Je to možná škoda, ale že by zase celá obec vnímala náš sportovní úspěch, tak to asi není.

S čím vyrazíte na celostátní finále do Uherského Hradiště?

Pojedeme s velkou motivací. Nechceme udělat ostudu. Pojedeme se o to poprat. Malinko potrénujeme a užijeme si Uherské Hradiště.