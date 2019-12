Aktuální postavení obou týmů v tabulce, v níž je Dynamo sedmé jen o dva body zpět za čtvrtou Spartou, zatímco Příbram po černé sérii jedenácti zápasů bez výhry je o 14 bodů zpět předposlední, favorizuje fotbalisty ligového nováčka. „Příbram ale je takové nevyzpytatelné mužstvo, na Bohemians dostala gól až v závěru a před týdnem držela krok i se Spartou. Ostatně my v Příbrami padli, máme jí co odvádět,“ upozornil záložník Patrik Čavoš, jenž před týdnem dal v Jablonci vítězný gól Dynama.

Že by hráči ligového nováčka soupeře podcenili, rezolutně odmítá i trenér David Horejš: „S týmy ze spodku tabulky jsme tady už hráli,“ zmínil zápasy s Bohemkou a Karvinou, v nichž to černobílí neměli jednoduché, nicméně tři body dokázali po zásluze uhrát. „Jsme si dobře vědomi, že I teď nás doma čeká velice nepříjemný soupeř. Příbram se sice po dobrém začátku sezony dostala do určité výsledkové krize, pořád je to ale tým se spoustou kvalitních fotbalistů. Je tam Alvir, kterého koupila Plzeň, je tam Polidar, kterého koupila Sparta. Jsou tam Rezek, Škoda, Zeman a další velice zkušení hráči, kteří mají více zkušeností s ligou než my,“ některé z příbramských opor českobudějovický trenér jmenoval. „Ačkoli se Příbrami teď nedaří, svoji kvalitu má. My se však soustředíme sami na sebe a rozhodně si nedovolíme zápas podcenit. Moc dobře víme, jaký to byl pocit, když jsme po jedenáctém kole byli poslední,“ poznamenal Horejš.

Na druhou stranu si trenér Dynama nemyslí, že by jeho svěřencům měly nějak svazovat nohy vzpomínky na jejich první vzájemné utkání v Příbrami, které černobílí prohráli 2:0. „Tam nás Příbram jasně přehrála, jenže my tam odehráli naše zřejmě nejhorší utkání v lize vůbec. A z toho se tudíž chceme poučit,“ zdůraznil Horejš.

Do nedělního zápasu by mělo jít Dynamo v plné síle: „Vrací se i Ivan Schranz, jenž v Jablonci pro žluté karty nehrál, ale předtím prokazoval výbornou formu. Žádný karetní trest teď nemáme, také na marodku nikdo nepřibyl, takže až na Rabušice bychom měli být v neděli kompletní,“ vyzdvihl trenér Horejš a dodal, že teď na něj i jeho asistenty čekají příjemné starosti, v jakém optimálním složení svůj tým proti Příbrami poslat. „Určité dvě varianty v sestavě ještě řešíme, rozhodně je ale příjemnější mít z čeho vybírat, než ty hráče k dispozici nemít,“ pokrčil s úsměvem rameny budějovický kouč.

Příbram na jih Čech přijíždí po zmíněné sérii jedenácti utkání v řadě bez výhry, navíc venku v osmi zápasech neuhrála ani jediný bod a má z nich skóre 3:22. Chybět jí bude defenzivní štít Dramé, jenž se Spartou dostal čtvrtou žlutou kartu, nejistý je údajně i start Milana Škody.

Jenže v minulém zápase venku na Bohemians dostala Příbram gól až minutu před koncem a po většinu tam byla lepší. „Měli jsme čtyři stoprocentní situace z malého vápna a soupeř bez jediné stoprocentní šance vyhrál. To je neuvěřitelné,“ lomil rukama trenér Roman Nádvorník, jenž na jihu Čech úspěšně trénoval Táborsko.

Před týdnem Příbram doma podlehla Spartě 0:1 až po velkém boji. „Musíme věřit, že to zlomíme v příštím kole v Budějovicích,“ burcoval brankář Ondřej Kočí.

S cílem rozloučit se s fanoušky vítězstvím ale jde do zápasu i Dynamo. „Chceme potvrdit body, které jsme dokázali přivézt z těžkého dvojzápasu venku ze Sparty a Jablonce,“ ujistil trenér Horejš, jenž by si moc přál, aby zítra byl plný stadion. „Byli bychom rádi, kdyby lidi klukům pomohli a byli naším dvanáctým hráčem!“

Pro fanoušky Dynamo připravilo prodej klubových šál za zvýhodněnou cenu 50 Kč: „Tuto akci jsme uspořádali už v říjnu a setkala se s velkým ohlasem a ještě před výkopem zápasu se Slováckem jsme všechny šály bleskově vyprodali. Proto jsme se rozhodli spolu s OIG Power akci zopakovat,“ uvedl pro klubový web generální manažer Dynama Martin Vozábal.

VE FUTSAL LIZE 4:4

Ve Varta futsal lize hrálo Dynamo PCO s Mělníkem ve Sportovní hale 4:4 (3:0), góly Radouch 2, Jasanský, Benát.