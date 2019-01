Roudné /ROZHOVOR/ - Fotbalisty Roudného vede do nové sezony v divizi trenér Rudolf Otepka, bývalý hráč Baníku, Dynama či Příbrami.

Na dotazy Deníku Rudolf Otepka odpovídal po pohárové prohře s Benešovem 0:5.



Brali jste pohár jako přípravu na divizní sezonu?

Určitě to tak je. Proto jsme se do poháru přihlásili. Věděli jsem, že minimálně jedem zápas bude kvalitní.



Myslíte ten s Benešovem?



Vlastně nebyl jednoduchý ani ten s Novou Včelnicí. Na předkolo přišli lidi, bylo tam specifické hřiště, trošičku divoké. Proto jsme s přihlásili do Mol cupu, že nás čekali kvalitní soupeři. Hrát neustále dokola proti týmům z krajských přeborů, to nám výkonnostně nic nedá. V zápasech, jako byl s Benešovem, si kluci mohou udělat obrázek, jak na tom jsme.

Porazil vás Benešov, který shodou okolností ukázal na jihu Čech dvakrát za sebou. Ani jednou nehrál špatně. V čem je jeho síla?



Byl jsem se podívat, jak hrál Benešov proti Dynamu. Tam měli Benešovští respekt ze soupeře, ale hráli poctivě a prokázali to i u nás. Je to tým, který hraje o soutěž výš a ten rozdíl by vždy měl být znát. To se potvrdilo.



Také jste ale předvedli několik vydařených akcí, trefili jste třikrát tyč…



Měli jsme nějaké výkřiky do tmy. To je ale na můj vkus prostě málo. Odpustím všechno, ale neodpustím zbabělost.



Pohárová prohra bude brzy zapomenuta, jak se Roudné připravuje na sezonu?



Jsme stále ve fázi, kdy se snažíme doplňovat kádr. Teď se nám podařilo přivést Romana Maršíka z Příbrami, kde prošel akademií…



Příchod Maršíka je vaše osobní práce?



Trošku to také byla náhoda. On pochází z Milevska, nějaký telefonický podnět tam byl. Já jsem rád, že tu je, protože prošel příbramskou akademií, kde se to s mládeží dělá dobře, myslím, že zápas od zápasu bude lepší.



Jak se shánějí posily pro divizní celek?



Uvidíme, jak se nám povede najít vhodné složení útočné dvojky. Doma bychom chtěli hrát na tři, ale venku to musíme trošku uzavřít. V Jihočeském kraji je opravdu těžké najít fotbalistu, který by přímo zapadl do základní sestavy. Čekáme teď na spolupráci s Pískem, tak uvidíme, až oni uzavřou kádr. Ve středu právě s Pískem hrajeme v Roudném přátelák, pak budeme vědět, kdo nám pomůže.