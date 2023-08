Ligu samozřejmě sleduje dál. „Podle mě, jak vidím Milana Petrželu, jak mu slouží zdraví, on je takový subtilní, tak ten tu pětistovku překoná,“ jmenoval nestárnoucí hvězdu Slovácka, který se k číslu 500 v počtu ligových startů může dokonce přiblížit, a překonat ho, ještě v této ligové sezoně. Rudolfa Otepku dál táhnou přímo na hřiště fotbalové zápasy. Míč měl vždy rád a platí to i na prahu padesátky.

„Na hřiště ano, ale už jen za Sigi team,“ usmívá se. „Léto. To je naše sezona. Máme odehráno spoustu zápasů.“ Shodou okolností odpovídal Rudolf Otepka na dotazy Deníku přesně v okamžiku, kdy se vrátil z moravského turné. „Hráli jsme dva zápasy, večer byla velmi povedená beseda o sportu, klubu slaví 90, 100 nebo i 110 let, jeto hodně náročné,“ rozesmál se nad svým fotbalovým programem a vytížením.

Že by ale naskočil v dresu Hluboké přímo do zápasu, s tím nepočítejte. Ani náhodou. „Ne to se nechystá,“ potvrdil. „Se Sigi teamem jedeme třeba v pátek, vracíme se až v sobotu večer. Je to parádní věc, že sejdou společně kluci, co hrávali, je tak dobrá parta, to mě nabíjí, ale do soutěžního utkání už opravdu nejdu.“

Rudolf Otepka vede hráče v krajském přeboru. V lize odehrál víc než čtyři stovky zápasů. Stane se, že občas by konkrétní situaci řešil jinak než jeho svěřenci v utkání? „Každý je jiný. Samozřejmě. Hrál jsem to, některé situace vidím jinak. Vnímáte ale jinak fotbal ze hřiště a jinak z lavičky. Na hřišti to vypadá, že prostoru tam je míň.“

Trenér Hluboké dobře ví, že každý fotbalista nemůže být Messi, Matějovský nebo Otepka. „Jsou tu kluci, kteří mají svoje hranice. To tak prostě je, to je realita. Kdyby fotbal třeba viděli, jako ho vidím já, tak nejsou na Hluboké.“ Po letní práci v tréninku je Otepka s morálkou hráčů naprosto spokojený. „Přístup mají výborný, doufám, že v tom budeme pokračovat.“ Jaké má klub z hlubockého podzámčí ambice? „Loni byla Hluboká třetí, uvidíme, co bude v našich silách." Myslí Otepka společně s hlubockým manažerem Karlem Váchou dokonce na postup? Odpověď trenér doprovodil pokrčením ramen. „To nevím. Chceme být v soutěži co nejvýš. Uvidíme, co se z toho vyvrbí.“

Pokud by ale Hluboká byla po skončení soutěže na jaře roku 2024 na postupových místech, zkušený exligista by se posunu výš nejspíš nebránil. „Já bych chtěl, aby se to tady stabilizovalo. Aby se tu víc začalo pracovat s mládeží, aby tu víc byli zapojení odchovanci.“ pro svoje myšlenkové pochody má Otepka po ruce i vysvětlení. „Na Budějovicku je hodně mančaftů, ale je tu málo hráčů, navíc ještě utíkají do Rakouska. Pokud bychom soutěž vyhráli, když se nám bude dařit, a někdo bude ochotný a bude akceptovat jít hrát vyšší soutěž, tak já za sebe říkám, že se budu rozmýšlet jestli ano, nebo ne.“ Z čeho má Rudolf Otepka velikou radost jsou podmínky, které mají fotbalisté k dispozici. Areál je opravdu nádherný. „Udělal se tady obrovský kus práce. Zázemí je tady, a to se nebojím říct, na vyšší soutěž. Obrovský bonus je v tom, že nemusíme na tréninky nikam dojíždět. Máme všechno přímo před sebou. Hned z kabiny. Je tu plnohodnotná umělka, která má stejné rozměry jako hlavní hřiště, osvětlení je nad travou i nad umělkou. Můžeme trénovat třeba od šesti hodin a nemusíme nikam dojíždět, to je nadstandardní. Mistrovská utkání hrajeme v pátek od šesti večer, podmínky tu jsou na úrovni, že v budoucnu by se tu určitě mohla hrát vyšší soutěž.“ A pokud se na zápasy Hluboké vydáte, vyzkoušejte určitě klobásu. Stojí to za to.