Chystáte se během víkendu na fotbal. Na Českobudějovicku se budou v sobotu hrát čtyři zápasy krajského přeboru. V Rudolfově připravují slavnost. Podívejte se na video, jak to v úvodu týdne vypadalo na některých fotbalových trávnících v kraji.

Průběh sportovních akcí v Jihočeském kraji komplikovaly bouřky. Pršelo, jen se lilo | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na Českobudějovicku najdete během víkendu víc zajímavých zápasů. Nevšední pozvánka dorazila z klubu SK Rudolfov. "V sobotu od deseti se bude hrát zápas a na fotbalovém hřišti se budou konat mistrovské oslavy klubu s velkým překvapením pro cely stadion," posílá fotbalovým fanouškům informaci Dominik Pištěk. Utkání se odehraje v I. A dorostu, na Rudolfov dorazí Hluboká nad Vltavou. Pod článkem se podívejte na tabulku soutěže.

Deník podrobně informoval o tom, jak se v Rapšachu připravují na klíčový zápas sezony. První pokus zastavila voda, zápas s Českými Velenicemi byl přerušený už v 8. minutě. Přerušený a ukončený. V bazénu, ve který se hřiště proměnilo, prostě hrát nešlo. Možná vodní pólo, ale ne fotbal. A už vůbec ne klíčová bitva o první místo v tabulce. Podívejte se na video, jak to vypadalo v úvodu týdne. Kluby se domluvily ne středeční večer, jenže v pondělí ještě stála v Rapšach Aréně voda. "Už je to lepší, hrát se bude," informoval v průběhu týdne Jan Pytel. Šéf fotbalu v Rapšachu měl dobrý pocit už ze zmiňované první osmiminutovky. Středeční večerní zápas jeho tušení umocnil.

Zdroj: Deník/ Jan Pytel

Do vedení šli v utkání hosté z Českých Velenic. Ve 22. minutě se prosadil Roman Mikudim. Pak už pálili jen domácí. Před poločase z penalty vyrovnal Šroub a to byl asi klíčový okamžik celého zápasu. Outrata v 68., Martin Matějček z pokutového kopu v 71. a Martin Gráf v 78. postupně vytáhli skóre až na konečných 4:1. Podívejte se na tabulku pod článkem. Rapšach míří za postupem.O víkendu se Rapšach těší na zápas se Staňkovem (sobota, 14.30), České Velenice jedou do Klikova (sobota, 14).