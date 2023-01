Hráči Rudolfova nejprve deklasovali deseti góly poslední Jilemnici a poté si poradili rovněž s domácím týmem. A to rozhodlo o tom, že si s předstihem zajistili prvenství v dlouhodobé části a do play off půjdou z nejvýhodnější pozice. Pěti góly k tomu pomohl Petr Benát, jenž suverénně vede tabulku střelců celé soutěže.