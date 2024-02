Fotbalové naděje Dynama České Budějovice na zimním soustředění na Moravě otestovaly své schopnosti proti renomovaným klubům. Výsledky? Impozantních 11 vítězství z 13 zápasů.

Mladší žáci a žákyně Dynama České Budějovice na soustředění | Video: Deník/ Jiří Vlček

Kategorie klubu Dynamo České Budějovice U13 a U12 každoročně vyráží na zimní soustředění na Moravu, v rámci kterého se konfrontují s kvalitními soupeři. "Letos poprvé vyrazili i společně s naším dívčím týmem WU15," popisuje Jiří Vlček.

Sigma Olomouc, FC Baník Ostrava, FC Zlín, FC Slovácko, MŠK Žilina a AS Trenčín, to je výčet klubů, se kterými černobílé naděje v průběhu týdne změřily síly. Rozhodně to byla úspěšná konfrontace. "Bilance ze třinácti odehraných utkání celkem jedenáct vítězství ukazuje na velmi povedené vystoupení dynamáků a dynamaček."

Trenér U13 Jiří Vlček ml. dodává: “Absolvovali jsme velmi dobře zorganizované soustředění, na kterém jsme měli možnost konfrontace s kvalitními moravskými soupeři a nejen díky výsledkům, ale hlavně předvedenou hrou jsme na Moravě zanechali velmi dobrý dojem. Kluci si ověřili, že pokud budou na sobě neustále pracovat, nemusí se obávat jakéhokoli soupeře.”

Trenér žákyň U15 Vladimír Božovský: “V rámci kategorie WU15 jsme vůbec poprvé zařadili do našeho plánu zimní soustředění, což vnímáme jako další posun v servisu, který se holkám dostává. Vzhledem k marodkám nejen soupeřek, ale bohužel i našeho týmu, jsme během týdne ve výsledku odehráli jen tři utkání doplněná o tréninky. V zápasech jsme zanechali pozitivní dojem zejména v pojetí hry a jsem rád, že obraz hry korespondoval s konečnými výsledky a ukázali jsme si, že v rámci konfrontace s moravským a slovenským fotbalem nezaostáváme, ba naopak jsme o velký kus napřed. Ze soustředění si odvážíme plno nových informací nejen ze hřiště, ale i z hlediska nastavení hlavy, fungování v rámci kolektivu, a dalších věcí. Velké díky patří Petru Čížkovi za organizaci a veškerý servis během celého týdne.”

Šéftrenér žáků Petr Čížek: "Zimní soustředění na Moravě je pro naše kategorie mladších žáků strašně důležité. Na konci soustředění má každý hráč i trenér spoustu informací s kterými je dále možné pracovat. Zároveň máme možnost vyzkoušet a poznat nové kluky. Jsem rád, že za posledních šest let jsme soustředění dostali až do fáze, kdy máme možnost hrát s top týmy z Moravy a Slovenska.”