Českobudějovicko – Až poslední kolo okresního přeboru fotbalistů rozhodlo o tom, že nejvyšší okresní soutěž opouštějí – a to minimálně na rok – dva týmy: Vltava České Budějovice a Nové Hrady!

V okrese skončily fotbalové soutěže, skončila i Tip Liga. V posledním kole tipoval nejlépe Zdeněk Svoboda, bývalý rozhodčí a člen okresní STK. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Pád Srubce z I.B třídy zvýšil počet sestupujících týmů na dva, na což doplatily předposlední Nové Hrady. V přeboru je v nové sezoně vystřídají vítězové třetích tříd, Nové Hodějovice a Nemanice. Nemaničtí se po roce vracejí z nižší soutěže.



Srubec nahradí v I.B třídě z Českobudějovicka Sedlec, který si zahraje krajskou soutěž poprvé v historii klubu. V sobotu přeborník převzal vítěznou trofej.

N. HRADY – PLANÁ 3:0 (1:0) – Ani vítězství nad druhým celkem tabulky v posledním kole nepomohlo Novým Hradům k záchraně. Po pádu Srubce z I.B třídy bylo i předposlední místo sestupové…

Branky: R. Brousek 2, L. Brousek. Pískal Ovčáček st. ŽK 0:1. Přihlíželo 90 diváků.

SEDLEC – LOKO ČB 6:1 (2:0) – Poslední zápas v okresním přeboru odehrál Sedlec ve velké pohodě. Po úvodní šanci hostů, kdy brankáři Hanzalovi vyklouzl lehký centr na břevno, přišla první šance Sedleckých v 7. min.: Šindelář odcentroval a Jodl parádní patičkou otevřel skóre. Ve 25. min. předvedl nádherné sólo Pavlíček, jenž přesprintoval celou obranu a předložil gól před prázdnou branku Šindelářovi – 2:0. Domácí kanonýr pak mohl ještě zvýšit vedení, ale z malého vápna přestřelil takřka prázdnou branku! O přestávce domácí prostřídali. Ze hřiště odešel mimo jiné uzdravený kapitán Reitinger, který vynechal téměř celé jaro kvůli zlomenině klíční kosti. Na hřiště se naopak podíval kanonýr T. Kučera (po operaci kolena). Hosté zápas nechtěli odevzdat a po poločase se po hezké akci trefil Čapek. Přeborník pak zapnul na plné obrátky. Nejprve Pavlíček po narážečce s Peterkou zvýšil na 3:1, po něm Peterka našel zcela volného T. Kučeru a ten ukázal, že po zranění střílet góly nezapomněl. Domácím se zranil Boček, a jelikož už měli vystřídáno, museli dohrávat v deseti. Ale nic toho nedbali, další gól přidal ranou zpoza vápna opět Pavlíček a skóre uzavřel rychlou akcí Jodl. Sedlec si poprvé v historii zahraje krajskou soutěž. I poslední utkání ukázalo, že zaslouženě…

Vítězná sestava: Hanzal – Kozel – Pešek, M. Kučera, Hovorka (46. Boček) – Koňarík (60. Peterka), Pavlíček, Reitinger (46. T. Kučera), Bedlivý – Šindelář, Jodl.

Rozhodčí Cibranský. ŽK 0:0. Rohy 2:5. Diváci: 40.

VLTAVA ČB – HRDĚJOVICE B 1:2 (0:0) – Zatímco Vltavští byli už smířeni s rolí sestupujícího, hrdějovická záloha neponechala nic náhodě a v důležitém zápase vyztužila své řady pendly z áčka. Hosté od úvodního hvizdu diktovali tempo hry, gól byl v několika případech doslova na spadnutí, ale nemohoucnost v koncovce a zákroky domácího brankáře Píchy držely bezbrankový stav až do poločasu. Ve druhém dějství se hrstka diváků přece jen branek dočkala. Tu první obstaral nejaktivnější hráč na hřišti Strnad, jenž si naběhl za obranu domácích a v 55. min. střelou k tyči otevřel skóre. Vltava překvapivě našla v parném odpoledni síly na vyrovnání: V 62. min. vyhrál Havránek hlavičkový souboj ve velkém vápně a Lacko ze dvou kroků málem protrhl síť. Hrdějovice ale držely otěže zápasu pevně v rukou a po dalších několika vyložených šancích strhly vedení opět na svou stranu. Po zaváhání v obraně se dostal k míči Strnad a poslal jej nechytatelnou střelou do sítě. Vltava, která neměla hráče na střídání, pak už nenašla síly na zvrat.

Bez karet řídil Knotek. Přihlíželo 25 diváků.

OLEŠNICE – NEPLACHOV 3:4 (2:1) – Do zápasu nastoupili domácí oslabeni o několik svých hráčů. V 10. min. vlétl do jejich obrany Míka a nedal Koktavému šanci. Za pět minut bylo vyrovnáno, protože nadvakrát se ve vápně prostřílel ke gólu Ondřej Husa. Domácí ve 32. min. dokonce vedli po rohu a hlavičce Picka. Ve druhé půli se Neplachov tlačil před domácí branku, v rozmezí patnácti minut se trefil třikrát Míka a otočil stav utkání ve prospěch Neplachova, který k záchraně potřeboval vyhrát. Olešnice v závěru stačila pouze korigovat výsledek, to když nepovedená střela Ondřeje Husy k údivu všech zapadla za Černého záda. Ve slušně hraném utkání si hosté odvezli tři body.

Bez karet pískal rozhodčí Hybšman. Diváci: 50.

TEMELÍN – RUDOLFOV B 1:3 (1:0) – Do posledního zápasu sezony nastoupila obě mužstva ze středu tabulky s tím, že mají své jisté, a tak bezstarostný fotbal nabídl divákům řadu šancí. Skóre otevřel ve 20. min. Vornay a domácí vedli. Druhý poločas nabídl stejný obraz, jedna gólovka střídala druhou a šťastnější byli hosté, kteří v 59. min. vyrovnali Bromem z penalty. Rušná byla zejména 64. min., ve které Temelín nejdřív nastřelil tyč a na druhé straně Zachara dostal hosty do vedení. V 81. min. Schuster završil vítězství Rudolfova, který nebyl v Dívčicích lepším, nýbrž šťastnějším týmem.

Bez karet pískal rozhodčí Samohejl. Diváci: 40.

HLUBOKÁ B – TÝN B 4:4 (2:1) – V podzámčí už týmům skoro o nic nešlo, a tak utkání nabídlo mnoho pohledných akcí, zvratů ve skóre, a hlavně krásných branek. Skóre otevřel po individuální akci Křiváček, jenž ve 27. min. prostřelil brankáře Polidu. Za sedm minut se špatně domluvila domácí obrana a zkušený Lisner střelou pod břevno vyrovnal. Domácí si vzali zpátky vedení na konci první půle, kdy Procházka zužitkoval nahrávku Pomejeho. Ve druhé půli zvýšil na 3:1 Pomeje, jenž přešel přes čtyři hráče i brankáře. Poté však nastal obrat, Týnští během patnácti minut dali tři góly! Hlavně ten druhý a třetí (69., 74.) stály za to, Lisner a Bouda mířili z 20 metrů do šibenice! V 75. min. Lisner z penalty završil hattrick a výsledek dostal konečnou podobu deset minut před koncem, kdy Jankovský vyrovnal. Remíza na Hluboké byla spravedlivá pro oba týmy.

Rozhodí Ambrůžek. ŽK 1:0. Přihlíželo 60 diváků.

HORNÍ STROPNICE – ČT. DVORY B 3:3 (1:2) – Domácí nastoupili s debutantem v bráně dorostencem Josefíkem (ročník 1996), jenž vydržel mezi tyčemi šedesát minut, pak přenechal místo jedničce Interholzovi. Hraničář vstřelil úvodní branku, ale Čtyři Dvory do poločasu obrátily skóre. Hraničář měl problémy se sestavou, a tak na hřiště musel i veterán Stanka starší. Ve druhé půli se hrál divácky vděčný fotbal, domácí se snažili zvítězit, ale ani hosté v čele se zkušenými harcovníky a Polomčákem v bráně nechtěli hrát druhé housle. Výsledkem byla zasloužená a spravedlivá remíza, která udržela v přeboru oba týmy.

Branky: Holej 2, J. Stanka st. – Novotný, Čepička, Janura. Pískal rozhodčí Feitl. ŽK 1:1. Přihlíželo 50 diváků.