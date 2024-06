Bylo to, jako když z ničeho nic vybouchne granát. Poklidnou přípravu české fotbalové reprezentace na blížící se Euro v Německu narušila havárie Michala Sadílka při sjezdu na elektrické tříkolce a následné zranění, které mu vystavilo stopku pro účast na šampionátu.

Generální sekretář a sportovní ředitel Dynama Milan Čadek. | Foto: Foto/ Petr Hřídel

Podle vedení našeho národního týmu měl Sadílek nehodu ve svém volném čase, který mohl využít podle svého uvážení, a neporušil tak týmová pravidla ani jakékoliv jiné interní dohody.

V profesionálních fotbalových klubech ale podobné riskantní volnočasové aktivity svých hráčů nevidí rádi. „Nechci ani nebudu nějak kritizovat počínání národního týmu. To mi absolutně nepřísluší,“ zdůrazní na úvod generální sekretář a sportovní ředitel českobudějovického Dynama Milan Čadek.

Potvrzuje však, že podobné radovánky mají hráči v klubu zakázány. „Ve smlouvách mají hráči bod, že pokud si přivodí zranění mimo tréninkový proces, nebo třeba při přepravě na něj, tak je jim v tom případě krácena mzda. Týká se to například úrazů na lyžích nebo na kole,“ vysvětluje. „Posuzovalo by se to ale případ od případu. Když to přeženu a někdo by třeba spadl doma na schodech, tak bychom mu asi plnění smlouvy nechali v plném rozsahu, protože ten hráč už by byl dostatečně potrestaný tím, že nemůže hrát,“ dodá.

Mlžení kolem Sadílka: Záměrná mystifikace? Národ řeší před ME kauzu s tříkolkou

Sám si ale nevybavuje, že by něco podobného museli v Dynamu řešit. „Za pětadvacet let, co jsem v klubu, se nestalo, aby se něco podobného přihodilo,“ zdůrazní.

Mimofotbalové aktivity nevidí rádi ani v divizním Českém Krumlově. „Hráčům, kteří u nás mají v divizi neamatérskou smlouvu, zakazujeme přes sezonu hrát různé městské ligy v malém fotbale a podobně, aby nedošlo ke zbytečným zraněním. Je tam až příliš soubojů, hrají tam i nefotbalisté a může přijít nějaký nechtěný zákrok z neumění a je hotovo. S ligami futsalu či sálového fotbalu přes zimní období nemáme problémy, to ať klidně kluci hrají," říká trenér týmu Zdeněk Šváb mladší.