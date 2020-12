Od 14. do 19. prosince sehraje kombinovaný klubový výběr tři přípravné duely: se Spartou Praha U19, Slavií Praha U19 a divizním Sokolem Lom. První dva celky patří k absolutní špičce této věkové kategorie, lomský tým sídlí po osmi odehraných zápasech na druhé příčce divizní skupiny A.

V nominaci táborského týmu figurují jména dorosteneckých klubových nadějí z kategorií U16 až U19, které doplní hráči z přeborového B-mužstva, a také někteří fotbalisté, kteří jsou v Táborsku na testech a ucházejí se o místo v druholigovém áčku.

Také proto stojí u trenérských otěží tohoto výběru hlavní trenér A-týmu Miloslav Brožek, s nímž nebude u zápasů chybět ani šéftrenér SCM (Sportovního centra mládeže) Kamil Tobiáš.

Složení týmu pro tři prosincové duely naznačuje, jaký smysl Táborsko Future vlastně má. Přibližují ho také slova ředitele kubu Josefa Holuba. „Účelem celého projektu je vidět v akci naše nadějné mladíky a testované hráče, u nichž se chceme ověřit, v jaké jsou fázi připravenosti. V případě mladíků si díky těmto zápasům můžeme otestovat, zda s nimi lze do budoucna počítat do A-týmu. Soupeři jsou to kvalitní a konfrontace to bude náročná,“ uvedl Josef Holub.

Nominace výběru FC MAS Táborsko: Zadražil, Lukeš – Icha, Škrleta, Pavlík, Brabec, Jáša, Kotrč, Hornát, Zezula – Vozihnoj, Praveček, Kubovský, Šplíchal, Švec, Větrovský, Schramhauser, Svatek, Čajkovský, Petera, Kovář – Hájek, Římanek, Dumbrovský, Provazník, Fulei.

Už ve středu 16. Prosince se tento tým Táborska vypraví do pražského Xaverova, kde se od 11 hodin střetne s „devatenáctkou“ Slavie Praha.