Českobudějovicko – Do konce okresního přeboru zbývají tři kola. Boj o záchranu zůstává otevřený.

Fanoušci v okrese prožívají napínavý závěr nižších fotbalových soutěží (snímek je z Borku). | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Vedoucí Sedlec prohrál ve Čtyřech Dvorech, ale vše nasvědčuje tomu, že jen oddálil postupové oslavy. Možná do soboty, kdy přivítá na domácím hřišti Rudolfov B.



Stále se neví, kdo sestoupí. Pokud se Slavoj Srubec neudrží v I.B třídě, opustí okresní přebor ne jeden, ale dva nejhorší týmy. Adeptů je více a v jejich čele hrdějovická rezerva, která se ve 23. kole propadla až na dno tabulky.

LOKO ČB B – HLUBOKÁ B 0:1 (0:0) – Oproti předpokladům se hrál spíše urputný a bojovný fotbal, plný tvrdých osobních soubojů. Domácí se v průběhu prvního poločasu snažili o kombinaci, ale na kolena je srážela velká nepřesnost, a tak pořádnou gólovou příležitost neměli. Hosté zahrozili z několika nepříjemných protiútoků, avšak branku vstřelit nedokázali. Poločas tak skončil bez branek. Do druhé půle vkročili domácí daleko lépe, zpřesnili hru a málem se jim podařilo soupeře zaskočit. Když se zdálo se, že by mohli najít způsob, jak prolomit pevnou obranu, dostal se hlubocký Pomeje po zaváhání obrany v 55. min. k odraženému míči a otevřel skóre. Domácí se po deseti minutách oklepali a snažili se o vyrovnání, ale obrana Hluboké byla pevná. Jedno zaváhání si Hlubočtí přece jen neodpustili, Choutka měl na hlavě vyrovnání, ale brankář hostí bravurně zakročil. Lokomotiva tak ještě bude muset záchranu v soutěži potvrdit.

Rozhodčí Pileček. ŽK 2:2. Přihlíželo 55 diváků.

OLEŠNICE – HRDĚJOVICE 2:1 (1:1) – Hosté byli v první půli fotbalovější, častěji drželi balon a domácí nemohli najít recept na jejich kombinační hru. Přesto vedli po vydařené kombinaci z 31. min., kterou na půli založil Drtina, dvakrát si vyměnil míč s Fialou a ten povedenou akci zakončil. Za deset minut Hrdějovice odpověděly rohovým kopem, po němž zůstal na malém vápně volný Votruba a hlavou vyrovnal. Druhá půle byla už vyrovnaná, hra se přelévala ze strany na stranu. Olešnice hrozila nejvíce ze standardek, v koncovce byla o něco nebezpečnější a odměnou jí byl vítězný gól Drtiny, jehož tečovaná střela v 84. min. zapadla do sítě.

Před 80 diváky řídil rozhodčí Feitl, ŽK nehlášeny.

TÝN B – TEMELÍN 6:2 (4:0) – Před rekordní návštěvou se hrál zajímavý fotbal se šancemi na obou stranách. Domácí začali zostra a hned v úvodní minutě umístil Štosův centr Vařil s pomocí tyče do brány. V 8. minutě kapitán Olympie Lisner zakroutil přímý kop ze strany ke vzdálenější tyči a bylo to 2:0. Hosté odpověděli střelou Peška a dorážkou Jana Jaroše, kterou však jistý gólman Rataj, povolaný v nouzi „ze zálohy", kryl. To domácí na druhé straně využili nedorozumění hostů v obraně s brankářem Štotou, Lisner přihrál a všudybyl Vařil zakončil. Ve 37. min. si pohrál s obranou Buriánek a krásným lobem zvýšil na 4:0, před odchodem do kabin navíc nastřelil tyč. Pro domácí to byl poločas z říše snů! Ve druhé půli Týn pokračoval v tlaku a Bouda z trestného kopu prostřelil špatně postavenou zeď. V 60. min. Klička trefil temelínské břevno, hned z protiútoku ho napodobil Jirásek… Domácí polevili a dovolili Temelínu, aby zkorigoval výsledek: v 70. min. Jirásek snížil po chybě obrany. Týnu se povedl rychlý protiútok po ose Ponec, Štos, Buriánek – 6:1! Tečku v derby obstaral hostující Jirásek, jenž se uvolnil a nekompromisní střelou pod břevno zpečetil výsledek.

Rozhodčí Ovčáček st. ŽK 2:3. Přihlíželo 22 diváků.

NEPLACHOV – PLANÁ 1:2 (0:1) – Od začátku zápasu se oba týmy snažily o ofenzivní fotbal, a tak k vidění byly šance na obou stranách. Gólmani se měli co činit. V první půli byli lepší a důraznější hosté. Do vedení je dostal ve 22. min. Pintér z penalty, nařízené po souboji Svobodného a plánského Mavrodieva. Vyrovnat mohl M. Dušák, jenž se dostal za obranu, ale jeho střela neměla potřebnou razanci. Domácí pak podržel gólman Černý, který měl v první půli přece jen více práce než jeho protějšek. Před koncem prvního poločasu zahráli hosté ve svém pokutovém území dvakrát rukou, ale rozhodčí je netrestal. Ve druhé půli domácí přidali a tlačili se více dopředu. Hosté ale pozorně bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Při jednom z nich dostal hostující Balogh více prostoru a obstřelil vybíhajícího Černého, jenž v rozhodující chvíli podklouzl. Domácí se nevzdali a v 59. min. snížil Dychtl, když chytře přehodil Fabiána. Neplachovští měli šance na obrat, ale proti byl gólman Fabián: reflexivně vyrazil střelu Brčáka, vytěsnil tvrdou střelu Nekoly a přihlížel, jak M. Čada po sólu míjí jeho branku… Hosté pak zkušeně kouskovali hru a domácí se už k dalším šancím nedostali, byť jich měli dost, aby alespoň vyrovnali.

Pískal rozhodčí Havlíček. ŽK 1:1. Přihlíželo 60 diváků. ⋌(lbl)

ČT. DVORY B – SEDLEC 3:0 (1:0) – Domácí vstoupili do utkání s lídrem tabulky náporem, šanci měl kanonýr Janura, jenž v 16. min. střílel z velkého vápna, ale hostující gólman Hanzal bravurně zasáhl. O pět minut později se však už po Píšově rohu prosadil matador Zahradník a zblízka dorazil míč do branky. Druhá půle byla zcela jednoznačně v režii domácích. V 51. min. se na pravém křídle pěkně uvolnil Píša, adresoval křižnou přihrávku přes malé vápno Kujalovi, ale ten mířil jen do tyče! V 58. min. byl hostům vyloučen po druhé ŽK Šindelář a následnou penaltu neproměnil Zahradník. Další šanci domácích neproměnil veterán Koranda. Druhého gólu se domácí dočkali v 85. min., kdy utekl hostující obraně zkušený Tříska a nedal brankaři šanci. Na konečných 3:0 upravil v poslední minutě Kujal střelou z vápna. Vítězství domácích bylo zcela zasloužené, vedoucí tým soutěže výkonem zklamal.

Sudí Krenauer. ŽK 1:4. ČK 0:1 (58. Šindelář). Diváci: 40.

RUDOLFOV B – N. HRADY 5:6 (4:4) – Jedenáct gólů padlo v neděli na Rudolfově! Domácí v pozměněné sestavě, kde chyběli vykartovaní hráči a zranění, na Nové Hrady doslova vlétli a v 17. min. vedli po gólech Vaněčka 2:0. Hosté odpověděli za pět minut Jelínkem. Útočný fotbal pokračoval, do poločasu padlo ještě pět gólů… Nejprve Benhák krásnou ranou z voleje zvýšil na 3:1. Na druhé straně Zajac snížil, Benhák ovšem ve 40. min. kontroval na 4:2. Poté začal úřadovat hostující střelec R. Brousek. Ten do poločasu vyrovnal (42., 44.) a po návratu z kabin završil hattrick (48.)! Domácím vstup do druhého poločasu nevyšel, v 52. min. Marhoun gólem na 4:6 potvrdil obrat Nových Hradů. Domácí zabrali, ale spalovali jednu šanci za druhou. Až Vaněček v 74. min. završil hatrick. Rudolfov ještě zvýšil obrátky, ale na vyrovnání už nedosáhl. Přestože vyhráli o něco šťastnější hosté, fotbal se na Perštátu v neděli líbil.

Bez karet pískal rozhodčí Knotek, 55 diváků.

VLTAVA ČB – H. STROPNICE 4:2 (2:2) – V téměř existenčním souboji o bytí a nebytí v OP zaspali domácí začátek utkání a od 1. min. museli dotahovat. Stropnice totiž hned z rozehrávky předvedla pěknou kombinaci po pravé straně a Hanzal nechytatelnou střelou otevřel skóre. Hosté diktovali tempo hry, domácí se osvobodili z tlaku vždy jen za cenu odkopávaných míčů. Jenže v 10. min. poslal brankař Pícha daleký výkop až na šestnáctku hostí, kde se dostal k míči Gregor a prostřelil vybíhajícího Interholze. Začínalo se znovu. Ve 20. min. zazněla sídlištěm po Hanzalově hlavičce pravá tyč domácí branky. Aktivní hosté se dočkali ve 25. min., kdy se na pravé straně prosadil Mikl, a jeho centr do vápna zkušeně zužitkoval hlavou Hanzal. Ani tentokrát se hosté neradovali dlouho, z trestného kopu z 20 metrů mířil přesně V. Dolejšek. Ve druhém poločase se obraz hry změnil. Stropnice se až příliš tlačila do útoku, a Vltava tak dostala prostor k nebezpečným únikům. Po jednom z nich byl faulován vybíhajícím Interholzem Vazač a M. Dolejšek penaltu s přehledem proměnil. Za dalších deset minut brankář Pícha opět našel dalekonosným výkopem na druhé straně hřiště Vazače, ten hlavou přistrčil Gregorovi a bylo to 4:2! Vltava pak přešla na ryze defenzivní taktiku, eliminovala všechny útoky hostí. Pátý gól Vltavy měl na hlavě po rohu Havránek, ale z několika kroků mířil nad. Vltava díky zlepšenému výkonu ve druhé půli získala důležité body!

Rozhodčí Hybšman. ŽK 3:3. Přihlíželo 30 diváků.



Příští kolo: Hluboká B – Vltava ČB, H. Stropnice – Týn B, Temelín – Hrdějovice B, Olešnice – Čt. Dvory B, Sedlec – Rudolfov B, N. Hrady – Neplachov, Planá – Loko ČB B.