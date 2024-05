Přes nepřízeň počasí se mladí fotbalisté nevzdávají. McDonald’s Cup pokračuje s nadšením a ambicí postoupit na finálový turnaj v Hradci Králové, kde na vítěze čeká nejen sláva, ale i setkání s fotbalovou legendou.

Krajské kolo turnaje McDonald’s Cup v Sezimově Ústí | Video: Deník/ Kamil Jáša

Ředitel turnaje Otakar Kinšt řešil do poslední chvíle organizační záležitosti. Brzy ráno totiž nad Soukeníkem pršelo, jen se lilo. "Termínově nebylo kam uhnout, krajská navazují na okresní kola, na základní úroveň. A my jsme to měli trochu složitější, protože v kategorii M je málo tříd, jsou zde dva kraje," vyprávěl o organizaci McDonald’s Cupu. "Máme zde pět družstev z našeho kraje a pět z Plzeňského. A pouze vítěz postupuje na fotbalový svátek. Jinak je zde standardně osm družstev v kategorii A, osm v kategorii B a deset družstev v kategorii M."

Malá Paříž! Velkolepé zahájení olympiády dětí a mládeže v Českých Budějovicích

Déšť situaci mírně zkomplikoval, ale nadšené děti nezastavil. "To není možné, protože vše je naplánováno na fotbalový svátek v Hradci Králové." Svátku fotbalu, velkém finále všech tří kategorií, který proběhne 3. – 4. června v nádherných kulisách a prostředí nového stadionu v Hradci Králové v Malšovicích. Ambasadorem jubilejního 25. ročníku je Vladimír Šmicer, který se na velkém finále turnaje představí i přímo na fotbalovém trávníku. Padaly jí krásné góly. Byla velmi sympatická kulisa. To je tradiční kolorit, který provází turnaje McDonald's Cup. "Obvykle je to ještě trochu lepší, když je hezky. Ale množství dospělých a hlavně těch dětí, které jsou šťastné a zapálené a bojují až do krve, to je vždy součástí této soutěže."

Otakar Kinšt máte z pozice organizačního pracovníka České unie sportu spoustu spoustu zkušeností. "Za roky, co jsme toho, se trenéři trochu uklidnili, už tolik na děti nekřičí a je to lepší. Je to slušnější, ve většině případů. Práce s dětmi je náročná. Ne vždy mají chuť chodit trénovat, ne vždy do toho dávají celého sebe. Ale samozřejmě počet trenérů ve všech oblastech klesá." Občas si trenéři postěžují, že chuť dětí do sportu je malá. Kinšt s tím tak úplně nesouhlasí. "Jsou to dva různé pohledy. Toto je školní akce, takže zde je vliv učitelů a skutečnost, že si děti postup zasloužily, takže je to trochu jiné. Ale obecně je sportujících dětí méně. Záleží na lidech, kteří se jim věnují, a na podmínkách, které mají pro sportování."