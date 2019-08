České Budějovice - Zajímavá fotbalová příprava se hrála v Roudném u Č. Budějovic.

Šestigólová fotbalová příprava v Roudném. Na snímku tým SK Rudolfov. | Foto: Deník / Kamil Jáša

Domácí, kteří sestoupili z KP, a rádi by se do nejvyšší krajské soutěže co nejřív vrátili, si pozvali Rudolfov. Domácí mladý tým posílil v brance zkušený bývalý ligový brankář Pavel Kučera. Právě jemu vymetl šibenici levačkou rudolfovský Radim Pouzar. "Trefil jsem to hezky," usmíval se střelec po utkání.