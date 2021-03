Už je to více než rok, kdy začal koronavirus vládnout dění nejen ve společnosti, ale také ve sportu. „Řídíme se přesně dle vládních nařízení. Všechna striktně dodržujeme. Jsme největší fotbalový klub v kraji a nemůžeme si dovolit žádné přešlapy,“ zdůrazní.

Před rokem přišla první restriktivní opatření a sport se poprvé zcela uzavřel. „Jarní část soutěží byla před rokem zrušena. V březnu a v dubnu se nesmělo ani trénovat. Od května mohla začít příprava ve skupinkách po šesti a později jsme mohli hrát i nějaké přátelské zápasy,“ vzpomíná Benát na krušné časy.

V létě se epidemická situace začala zlepšovat a vypadalo to, že by se všechno mohlo zase vrátit k normálu. „Letní příprava ještě proběhla jako by normálně,“ přikyvuje borec s téměř dvěma stovkami ligových startů na kontě. „Jenže pak se to začalo zase horšit. Odehrálo se pár zápasů a přišla znovu omezení. Mohlo se trénovat po šesti a pak už od října jenom po dvou plus trenér. To jsme zachovali tréninky už pouze u dorosteneckých kategorií,“ vrací se do loňského podzimu.

Momentálně výkonnostní a masový sport prakticky stojí. Nejvíce tím pochopitelně trpí mládežnické kategorie. „V současné době lockdownu mohou trénovat pouze hráči, kteří mají profesionální smlouvy. Těch máme celkem šestnáct. Co bude po třech týdnech, až lockdown vyprší, to neví asi nikdo,“ jen bezmocně pokrčí rameny.

Při dodržení všech opatření se snaží v Dynamu připravovat i nadále. „Operativně reagujeme na vývoj situace a v rámci možností pro kluky nějaké tréninky děláme. Žákovští trenéři vyrážejí do terénu a vedou tréninky pro dva hráče. Hodně fungujeme online. Ale je to samozřejmě jenom improvizace a klasickou přípravu to v žádném případě nahradit nemůže,“ má Benát jasno.

Dělat fotbalové tréninky pro dva hráče, to je zvláštní věc. „Takový trénink je dobrý pro individuální rozvoj hráčů. Dají se při něm odstraňovat nějaké nedostatky. Ale je to dobré tak maximálně jednou za týden. Jinak to kluky nemůže bavit,“ je si vědom.

Přivítal by návrat ke skupinkám alespoň po šesti. „Je to přece jen lepší než ve dvou. Už se dají vymyslet třeba nějaké hry. Ale takhle se dá trénovat týden, maximálně dva,“ míní. „Všem chybí především zápasová konfrontace. Neumím si představit, že se třeba za měsíc začne zase normálně trénovat a nebudou se hrát zápasy. Kluci se budou připravovat, ale bude tam chybět vrchol v podobě zápasu,“ posteskne si.

Minimálně roční výpadek v tréninkovém i zápasovém procesu se podle Benáta musí nutně projevit. „Projeví se všude. Samozřejmě nejvíce třeba ve vzdělání, ale o tom je zbytečné se bavit. Negativní vliv na sportovní rozvoj bude každopádně hodně velký,“ dobře si uvědomuje. „V dorostu je mi hrozně líto dorazových ročníků, které bojovaly o co nejúspěšnější přechod do dospělé kategorie. Teď trénují v nějakém prapodivném režimu, běhají po lese a mají individuální tréninky. To se rozhodně projeví,“ lituje.

Benát nepochybuje, že Dynamo současnou epidemiologickou krizi zvládne. „Přece jen jsme větší organizace a máme na to dostatek trenérských kapacit. Ale větší strach mám o menší kluby, kde trenéři pracují po práci a častokrát se jedná o rodiče. Tam může být odliv hráčů dost citelný,“ míní. „Problém to bude i pro nás, protože z menších oddílů těžíme a vybíráme si hráče. Velký dopad ale bude mít pandemie na celý sport obecně. To je bez debat,“ posmutněle konstatuje.

Alespoň trochu tak dělá radost bývalému ligovému matadorovi futsal, který hrává v černobílých barvách Dynama. Českobudějovickému týmu patří v nejvyšší soutěži, která se jako jediná může v dnešní době hrát, devátá příčka a atakuje elitní osmičku, která si zahraje play off. „Jsme rádi, že vůbec můžeme hrát. Soutěž také měla delší pauzu a rozběhla se zase až v lednu. Před každým zápasem musíme na antigenní testy, což je však jedině správně, pokud chceme hrát. Zdraví je na prvním místě,“ zdůrazní.

Do konce první ligy zbývá Jihočechům odehrát ještě šest zápasů. „Vzhledem k okolnostem bylo rozhodnuto, že letos nikdo nebude sestupovat. Díky tomu je sezona taková klidnější, ale není to dobré období. Musí se hrát bez fanoušků v hledišti a trošku tomu chybí soutěživost. Opatření kolem zápasů přináší spoustu práce navíc. Ale jak už jsem řekl, můžeme být rádi, že vůbec hrajeme.“

Benát je i ve čtyřiceti letech na hřišti mimořádně platný. Až tolik, že se objevil i v širší nominaci naší reprezentace na podzimní baráž o mistrovství světa s Chorvatskem. „Potěšilo mě to, ale někdo asi přehlédl můj ročník narození,“ směje se. „Takové ambice už nemám a asi bych nominaci odmítl,“ připustí.

Rovněž v širší nominaci národního týmu se objevil i jeho spoluhráč David Radouch. „Tomu bych to přál víc než sobě. Je v nejlepším věku, výborný futsalista a mohlo by ho to posunout dál,“ je přesvědčen.