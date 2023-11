OBRAZEM: Jihočeský fotograf Petr Tibitanzl byl u slavné výhry Slavie nad AS Řím

Fotbalisté Slavie Praha si na své konto připsali skalp italského velkoklubu AS Řím, kterého v utkání čtvrtého kola skupinové fáze Evropské ligy porazili v Edenu AS 2:0. Podstatně tak zvýšili své naděje na postup do jarního play off. Velký zápas zdokumentoval ve své fotogalerii jihočeský fotograf Petr Tibitanzl.

Evropská fotbalová liga: Slavia Praha - AS Řím 2:0. | Foto: Deník/ Redakce