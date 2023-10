Slavia zraje jako víno. Trenérské řemeslo není žádná procházka, říká Procházka

Nebývá to úplně obvyklé, aby trenér absolvoval všechna cvičení s týmem. Ve Slavii České Budějovice to funguje. Radomil Procházka, který před sezonu přišel do klubu z Nové Vsi, může potvrdit, že trenérské řemeslo není žádná procházka. Nastoupil proti Kovářovu. Podívejte se na video, jak řádil Ivo Táborský.

Pět gólů Slavie do sítě Kovářova. Jeden hezčí než druhý | Video: Deník/ Slavia ČB