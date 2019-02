České Budějovice - Finále turnaje Ondrášovka Cup se odehraje v Českých Budějovicích. Hrát se bude tuto sobotu a neděli.

Před týdnem začal v Rokycanech seriál šesti finálových turnajů šestého ročníku Ondrášovka Cupu, oficiálního Poháru mládeže FAČR věkových kategorií U8 – U13. V kategorii U13 se radovali z prvenství mladí fotbalisté pražské Slavie. Druhý finálový turnaj nejprestižnější a nejkvalitnější mládežnické fotbalové soutěže, tentokrát určený pro kategorii U11, se odehraje na soutoku Malše a Vltavy v Českých Budějovicích.

Na Ondrášovka Cupu v Českých Budějovicích nastoupí do turnaje celkem 25 týmů oproti standardnímu počtu 24 družstev. Do turnaje totiž bylo dodatečně přidáno domácí Dynamo České Budějovice.

Ondrášovka Cup pro ročník 2017/2018 změnil systém turnaje. Rozdělení v turnaji je do čtyři skupiny po 6 týmech, kde mužstva ve skupině hrají systémem každý s každým. V Českých Budějovicích se ale představí už zmiňovaných 25 družstev. Týmy hrají ve složení 7 hráčů v poli a brankář. Hrací doba v hlavním turnaji je 20 minut. Další podrobnosti přidává generální ředitel společnosti Ondrášovka Ing. Libor Duba. „Mužstva umístěná po základní části na 1. a 2. místě jednotlivých skupin, hrají Zlatou část turnaje, kde se započítá výsledek s mužstvem, s kterým ze stejné základní skupiny postoupí do další fáze. Týmy umístěné po základní části na 3. a 4. místě jednotlivých skupin, hrají Stříbrnou část turnaje a mužstva umístěná po základní části na 5. a 6. místě jednotlivých skupin, hrají Bronzovou skupinu. V těchto nadstavbových skupinách (Zlatá, Stříbrná a Bronzová) se hraje opět systémem každý s každým, kde se rozhodne o celkovém pořadí turnaje.“

Kategorie U11 vyvrcholí v jihočeské metropoli Českých Budějovicích, kde má k fotbalu velmi blízko hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, která už se na českobudějovické finále těší. „Dnes, kdy máme problém dostat děti od počítačů, je chvályhodný každý projekt, který je od počítače zvedne, který jim ukáže, co je touha po vítězství, co je radost z vítězství a co to je přátelství. K fotbalu mám silný vztah, protože můj tatínek hrál fotbal, takže jsem vyrostla na fotbalovém hřišti, a fotbal hraje i můj syn. Kolektivní sporty jsou důležité v tom, že učí děti zodpovědnosti za tým a také fair play.“

Jihočeský patriot Karel Poborský, který se podílí na projektu fotbalových akademií FAČR, byl vybrán v letošním ročníku za patrona kategorie U11 pro finálový turnaj v Českých Budějovicích. Spolu s českou fotbalovou legendou jsou patrony pro U11 také bývalý reprezentační brankář a dnes trenér Petr Kouba a ředitel Sportovně technického oddělení FAČR Michal Prokeš. „Ondrášovka Cup musím hodnotit kladně, protože je to jeden z největších mládežnických turnajů v republice. Je dobře, že projekt vzala za svůj také Fotbalová asociace České republiky a udělala z něho oficiální akci, z čehož je vidět velikost a důležitost projektu,“ vyzdvihuje význam celého projektu Karel Poborský.

V Českých Budějovicích se bude hrát v areálu v ulici V Hluboké cestě, kde jsou čtyři travnatá hřiště a jedno s umělým povrchem. V sobotu se od 9:00 hrají zápasy v základních skupinách. V neděli pak od 8:30 duely ve Zlaté, Stříbrné a Bronzové. Poslední utkání začínají v neděli v 16:24 a na 17:00 je naplánováno slavnostní vyhlášení.

Vítěz U11 za rok 2017: Zbrojovka Brno. Celkový vítěz 2017 AC Sparta Praha.