Co říkáte na to, že šéf fotbalové asociace letěl třeba do Brna či Mnichova a platilo se to i z členských příspěvků?

Smutné, a pokud tyto výdaje byly placeny z členských příspěvků tak trestuhodné. Na to není omluva či pochopení. Nicméně ať neděláme hon na čarodejnice a nepoužíváme vytržené věci z kontextu. O těchto věcech mám informace jen z médií. Z doposavad zveřejněných článků. Víc o tom nemám ponětí. Pojem vlastní zdroje, jak je v článcích zmíněno, zahrnuje i sponzorské finanční prostředky soukromého sektoru. K těmto výdajům by se měli vyjadřovat spíše kompetentní lidé z ekonomického oddělení FAČR, než já.

Nechyběla větší kontrola? Šéf asociace si cestu naplánoval, schválil. To je v pořádku?

Naše společnost absolutně ztratila rozlišovací schopnost v oblasti odlišení státního a soukromého sektoru. Jakýkoliv politik, který je placen z veřejných zdrojů, jakákoliv společnost, která přijímá finanční prostředky z veřejného sektoru se podle toho musí chovat a veškeré jejich výdaje by měly být zveřejněny. To se týká i neziskových organizací, spolků a tak dále. Takže ano, kontrola chyběla. Kontrolu výdajů nastavuje výkonný výbor FAČR. Kontrolu výkonného výboru provádí valná hromada. Proto znova připomínám, jak důležitá je valná hromada, která volí své představitele a jaké informace si žádá. Vše začíná už na okresní úrovni. Proč by nemohlo být zasláno jedenkrát za rok klubům kompletní účetnictví s jednotlivými položkami? Co je tam tajného? Kolik svaz platí za nájem kanceláří a komu, komu poslal OFS příspěvek na mládež a komu ne? Kolik si vyplatili odměny a kolik bylo celkem za cestové jednotlivým osobám? Je to o nás, zda takové informace chceme. Od okresu, přes kraj, až po FAČR.

Máte vy s cestami na "velký fotbal" osobní zkušenost, víte o někom, kdo zadarmo vyrazil na reprezentaci?

Nemám. Nicméně jde opět o princip a nastavení pravidel. Pokud FAČR nabídne dle svých možností lístek na nějaké utkání, a třeba i se zajištěním cesty, například všem funkcionářům okresních fotbalových svazů stejně, upozorňuji všem stejně, tak bych to chápal jako ocenění jejich práce, jako pracovní benefit. Pokud je jen trochu upřednostněn jeden subjekt před druhým je to nehorázná drzost a podvod na ostatní. Takto musí vrcholní představitelé přemýšlet. No a pokud není možné v tak velké míře spravedlivě rozdělit, jako správný hospodář nerozdám, snažím se danou skutečnosti zobchodovat, vydělat a následně výdělek spravedlivě rozdělit.