České Budějovice – Vítězný debut si ve Varnsdorfu odbyl dvacetiletý Matěj Helešic, jenž do Dynama přišel na hostování z Ostravy.

Matěj Helešic věří, že Dynamo v neděli s Hradcem doma uspěje. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hned první zápas po svém příchodu jste nastoupil, dokonce v základu a navíc jste vyhráli. Lepší začátek svého angažmá v Budějovicích jste si snad ani nemohl přát…

Přesně tak, vyšlo to optimálně. Hlavní ale je, že jsme vyhráli. I když jsme dostali první gól, kluci ukázali, že tady je dobrá parta a ještě do poločasu jsme to dokázali otočit. Bylo jasně vidět, že táhneme všichni za jeden provaz a že jsme si tam jeli pro výhru.



Jak jste se cítil, když soupeř šel v úvodu zápasu do vedení? První gól často bývá pro další dění hodně důležitý.

Bylo to ještě na začátku, tak jsem to až tak neřešil. Bylo ještě hodně času před námi a já věřil, že to ještě otočíme a že ten zápas dokážeme vyhrát.



Tím spíš, když jste vyrovnali hned po pár vteřinách poté, co jste ten gól dostali…

Vyrovnali jsme vlastně hned po rozehrání, to bylo strašně důležité na psychiku, že nás to nepoložilo a že jsme tak rychle dokázali vyrovnat. A když jsme do poločasu vstřelili ještě jeden gól, bylo to úplně super.



Po půli jste zvýšili na 1:3, jenže krátce před vaším zápasem dohráli své utkání v Sokolově krajani z Táborska, kteří taky vedli před koncem 3:1, ale nakonec hráli jen 3:3. Neblesklo vám to v hlavě, když i Varnsdorf před koncem snížil na 2:3?

Ne, vůbec ne. Já si vůbec nepřipouštěl, že bychom mohli dostat gól na 3:3. Já tam prostě šel vyhrát a dělal jsem všechno, abychom ten třetí gól nedostali. Samozřejmě nejen já, ale i všichni kluci. Všichni podali super výkon, všichni jsme to tam odjezdili po zadku, jak se říká.



Vy jste přišel pár dní před zápasem a hned jste do něj naskočil, nebylo to znát třeba na komunikaci se stopery Kladrubským a Novákem?

Oba ti kluci jsou zkušení, tak si mě řídili, mluvili jsme na sebe a už před zápasem jsme si řekli, co bychom tak od sebe očekávali a myslím, že jsme to zvládli dobře. Já přišel už v pondělí, takže už jsem normálně najel na týdenní režim a s mužstvem už jsem všechno absolvoval.



Když jsme na to zavedli řeč, jak se váš příchod sem vůbec rodil?

Minulou sezonu jsem za Baník pravidelně nastupoval, jenže nový trenér začal preferovat jiné kluky a já tudíž chtěl jít na hostování. Baník mě nejdříve nechtěl uvolnit, nakonec se to ale semlelo tak, že do Baníku přišli ještě dva beci, a když se pan Horejš ozval, že by Budějovice měly zájem, tak jsem zauvažoval a dopadlo to tak, že jsem tady.



A během té krátké doby, co jste tady, jste zatím ani jednou nezalitoval?

Jak říkám, v Ostravě bych neměl tolik herního vytížení, tady jsou podmínky ligové, a proto jsem rád, že jsem tady a mohu se dál fotbalově rozvíjet.



V neděli máte doma Hradec. Co od toho čekáte?

Ten zápas bude mít ligové parametry, moc se těším. Hradec má kvalitní tým, my však taky. Pro mě to bude první zápas před našimi fanoušky a já z Ostravy vím, jak jsou diváci důležití. Snad jich v neděli přijde hodně a potáhnou nás za vítězstvím, které si všichni přejeme.